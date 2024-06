Nuevo adiós en ‘Tu cara me suena’: un concursante justifica su ausencia en la primera semifinal

Tu cara me suena arranca sus semifinales esta misma noche. El talent show que arrasa cada viernes se confirma como el gran éxito de la temporada y es el programa de horario estelar más visto de la televisión. Este viernes a las 22:00 horas, Tu cara me suena estrena una nueva entrega en Antena 3, pero lo hace con una sonada ausencia.

Raoul Vázquez es el primer concursante en pasar por el clonador, pero antes de su actuación, Manel Fuentes destaca la ausencia de Juanra Bonet en el sillón del ascensor. En su lugar, sin embargo, hay una figura de cartón a tamaño real. “Ha dejado un vídeo”, apunta el presentador, dando paso a unas imágenes de Juanra.

“Hola chicos. Si estáis viendo esto es que estoy vivo. Os he dejado al lado, en el sofá, un dispositivo de inteligencia artificial para que no me echéis de menos. Luego os lo explicaré todo y lo podréis entender”, relata, justificando su ausencia de una forma un tanto particular. Más tarde, sin embargo, Juanra sí que se subirá al escenario a imitar a Lee Marvin, aunque grabó la presentación del ascensor a solas.

Hay que destacar que esta temporada de Tu cara me suena ha estado marcada por los problemas de salud y las bajas de sus participantes, e incluso de los miembros del jurado. La pasada semana, Valeria Ros no pudo actuar por estar enferma en casa, y Conchita tuvo que grabar su presentación del sofá a solas. De hecho, en la gala de esta noche Conchita no está al 100% y es que todavía no se habría recuperado de sus achaques, tal como explicaron.

A esto hay que sumar la ausencia de Àngel Llàcer. El presidente del jurado entró en contacto con una bacteria en un viaje a Vietnam que mermó gravemente su salud, y tuvo que ser hospitalizado. Su lugar en la mesa del jurado lo ocupa en la actualidad Santiago Segura, y, en principio, no regresaría esta temporada. Sin embargo, según las últimas informaciones, hay esperanza de que vuelva a aparecer para la gran final.

Así será la gala de esta noche

En esta duodécima entrega del programa, los concursantes tendrán que volver a demostrar sus dotes para la imitación. Raquel Sánchez Silva y Palomo Spain se meterán en la piel de Nicole Kidman y Ewan McGregor. Juanra Bonet será Lee Marvin. Raoul Vázquez imitará a Tate McRae. Julia Medina cantará como Lola Flores. Miguel Lago imitará a Leiva. David Bustamante interpretará a Camilo Sesto. Supremme de Luxe y Paca La Piraña actuarán como Akaska y Sara Montiel. Conchita será Sophie Ellis-Bextor. Valeria Ros imitará Verka Serduchka. Y María Gómez, como estrella invitada, se atreverá con el tema ‘In Spain we call it Soledad’ de Rigoberta Bandini.

Al final de la noche se conocerá al primer finalista de la edición. De momento, Raoul Vázquez va en cabeza de la tabla, con 16 puntos de ventaja sobre David Bustamante, y a 20 de Julia Medina, la tercera en la clasificación.