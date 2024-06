Quién es María Gómez, la presentadora y colaboradora televisiva que va como invitada a 'Tu cara me suena'

Una estrella de las tardes de Atresmedia se colará en nuestras casas en un horario y una cadena en la que no estamos acostumbrados a verla. Y es que el concurso Tu cara me suena, que cada viernes se alza entre las emisiones más vistas de la jornada, da la bienvenida a María Gómez, conocida por su trabajo en Zapeando.

Ella pasará por el clonador en calidad de invitada, como ya lo han hecho en esta temporada Leticia Sabater o Carolina Iglesias. La periodista se atreverá con el tema In Spain we call it Soledad de Rigoberta Bandini. "Soy María Gómez, periodista, presentadora, escritora y... cantante. A ver, cantar canta todo el mundo", dice con humor en su primera intervención del programa.

Licenciada en Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas, Gómez empezó su carrera en la Cadena SER en A vivir que son dos días. De allí pasó a 80 y la madre en M80 Radio y también colaboró en La vida moderna. Ya en tele ha trabajado en Likes, 90 Minuti, Zapeando, Dani & Flo y fue la narradora de Bienvenidos a mi hotel, un concurso que se emitió en Cuatro desde finales de 2018 hasta febrero de 2019, y que era una suerte de Ven a cenar conmigo, pero con alojamientos en hoteles.

Tras su salida de Mediaset la vimos en TVE, pues fue la presentadora de Ese programa del que usted me habla, un formato que analizaba la actualidad en clave de humor de forma “ética, respetuosa, pero irreverente”, en la línea de El Intermedio.

En 2020 la vimos trabajando de nuevo en Televisión Española en el programa La pr1mera pregunta, un nuevo programa de debates del ente público que copresentó junto a Lluís Guilera. La cadena pretendía con este formato “facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones”, aunque fue cancelado a las pocas semanas.

Zapeando

Desde el verano de 2021 colabora en Zapeando, programa que le ha permitido crecer profesionalmente, e durante el mes de agosto tuvo la oportunidad de debutar como presentadora del mismo.

“La gente se está acercando a la televisión preguntándose si soy Dani Mateo. Pues no, no soy Dani Mateo. No está nuestro guía, nuestro gurú, porque tenía un compromiso importante y no ha podido venir”, explicó María Gómez, quien asumió los mandos del programa ese día y alguna que otra vez más. Hasta el momento, su proyecto más reciente en televisión es Enred@d@s, que presentó en La 1 junto a Sara Escudero, un programa sobre vídeos virales que se emitió en el access prime time durante 2022.