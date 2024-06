Adiós a Valeria Ros: causa baja en ‘Tu cara me suena 11’ en la última gala antes de la semifinal

Tu cara me suena lleva casi 13 años colándose en nuestros hogares, y el formato de imitaciones de Antena 3 sigue en plena forma. En la presente temporada arrasa cada viernes y consigue ser, con tranquilidad, el programa más visto de su franja, con datos que en ocasiones superan el 20% de cuota de pantalla.

Este viernes a partir de las 22:00 horas, Tu cara me suena regresa con su undécima entrega. Y lo hace con una ausencia muy sonada: la de Valeria Ros. La colaboradora televisiva debía imitar esta semana a Verka Serduchka, representante de Ucrania en Eurovisión en 2007, pero por razones que no son aclaradas, en la gala de esta noche no pasará por el clonador.

En la entrega, que ya se puede ver en atresplayer, vemos que Valeria no está en la zona del ascensor por el que los concursantes llegan hasta el escenario, y tampoco está Conchita. Sin embargo, Conchita sí que acaba saliendo al final del todo, a solas con Manel Fuentes, y lleva a cabo su actuación justo a continuación.

En esta undécima entrega del programa, los concursantes tendrán que volver a demostrar sus dotes para la imitación. Raquel Sánchez Silva se meterá en la piel de Gala. Juanra Bonet y David Fernández serán Héctor y Tito y Raoul Vázquez imitará a Manuel Carrasco.

Por su parte, Julia Medina cantará como Funambulista, con el cantante original a su lado. Miguel Lago imitará a su admirado Luis Miguel, y David Bustamante interpretará a Joaquín Sabina. Supremme de Luxe actuará como Javier Solís y cerrará la gala Conchita como el pequeño Simba de El Rey León.

Llega la semifinal

La baja de Valeria Ros se produce en una gala muy señalada: es el último día de competición, justo antes de la celebración de la gran semifinal. Su ausencia se ha solucionado del mismo modo que se ha hecho en años anteriores. “Valeria no está y por lo tanto se va a llevar todos los 4 de hoy”, ha explicado Manel Fuentes, antes de mandarle un beso y esperar volver a verla en el concurso.

Esta decisión de darle la nota más baja en un día en el que el participante causa baja ya se ha visto en otras ediciones, por ejemplo, la 9, cuando Lydia Bosch se ausentó en la gala 5. Hay que destacar que el llevarse todos los 4 no afectará mucho a la posición de Valeria en la table, pues suele ser de las concursantes peor valoradas gala tras gala.