Alicia Arévalo, la mujer que narra la Eurocopa: "Recibo ataques machistas casi cada día, pero hay que abstraerse"

Buscar su nombre en Google significa toparse, de entrada, con un gran titular: primera mujer en narrar un partido de Mundial de Fútbol masculino en Televisión Española, concretamente, el Croacia-Bélgica de Qatar 2022. Ahora, con dos años más de experiencia frente al micrófono, Alicia Arévalo afronta su siguiente reto, la Eurocopa 2024.

Arévalo es la voz más destacada del fútbol femenino en la cadena pública. La Eurocopa de 2022, el glorioso Mundial de 2023... La joven de 25 años ya lleva unas cuantos eventos a sus espaldas y repetirá en seis encuentros de esta Euro 2024, desde los estudios de RTVE Cataluña, en Sant Cugat del Vallés. Este mismo viernes, 21 de junio, a las 18:00 horas, comentará el Polonia-Austria.

"Me hace especial ilusión porque, entre comillas, me estreno en una competición masculina", resaltó Alicia en un encuentro con los medios, entre los que se encontraba BLUPER. Además, la Corporación ha premiado su buen hacer otorgándole alguna que otra narración de fútbol olímpico.

RTVE también contará con exfutbolistas y jugadoras en activo para comentar los partidos de la competición europea. Ella son Vicky Losada, Vero Boquete y Miriam Diéguez, y Arévalo solo tiene buenas palabras para ellas: "Tenemos mucho potencial en cuanto a conocimiento del deporte. Han estado curtiéndose en otras competiciones. Por ejemplo, Vicky ha estado narrando para medios ingleses".

Según la barcelonesa, las diferencias entre narrar un partido de balompié masculino o femenino son mínimas: "Yo pienso que, al final, el fútbol es fútbol, tanto si lo juegan chicas, como si lo juegan chicos. Igual hay que adaptar un poco el ritmo o la velocidad de narración, pero es el mismo deporte".

Chapi Ferrer, Alicia Arévalo y Carlos Marchena RTVE

Lejos de amedrentarse, a Alicia no le asustan los cambios, ya que se siente tremendamente arropada por el resto de compañeros: "Es un reto nuevo y lo afronto con muchísimas ganas y muchísima ambición, rodeada de compañeros que están al frente, como Juan Carlos Rivero o David Figueira".

Así gestiona las críticas

En la misma rueda de prensa, estuvo presente Rivero, cuyo nombre suele aparecer en la lista de tendencias de X, ligado a comentarios de toda clase. Con el tiempo, el periodista ha aprendido a filtrarlos, y Alicia Arévalo, tras un duro proceso de gestión, también.

Para Arévalo, las críticas han tenido un trasfondo machista, en no pocos casos: "Por el hecho de ser mujer, tengo una tonalidad distinta de voz, más aguda. No estamos acostumbrados a una voz femenina narrando fútbol, y se me critica mucho por eso. Que si mi tono es estridente, chirriante...".

Los comentaristas de la Eurocopa 2024 para Televisión Española RTVE

"Hay que romper esa barrera y crear normalidad. Recibo casi cada día ataques machistas, pero hay que abstraerse de eso. Leo bastante lo que se pone en redes, pero lo hago con la tentativa de sacar algo positivo o una crítica constructiva. Las destructivas no sirven para nada", acepta la comunicadora.

Reconoce que, al principio, "lo pasaba muy mal" y que le llegaba a afectar en el trabajo: "Pasaba muchos nervios, me equivocaba y pensaba: 'El chaparrón que me va a caer'. Pero piensa que tienes que hacer tu trabajo para que tú misma estés tranquila con lo que haces y el espectador pueda disfrutar. Trato de lidiar con esa presión y hacer el mejor producto".

Una gran preparación previa

Y es que nadie puede acusar a Alicia Arévalo de no intentar hacer un trabajo impecable partido a partido. La periodista siempre se prepara las narraciones del mismo modo: "Primero, preparo una información genérica de cada equipo. Clasificación, ganadores... Luego, unas plantillas de cada equipo, con datos de las jugadoras. La edad, el dorsal...".

El descanso es fundamental y, también, "tener la mente libre": "No hablo en los momentos previos al partido. Tengo una pizarrita y voy anotando los nombres con un bolígrafo". Por cierto, no le faltan las pequeñas manías: "Ese rotulador tiene que ser del color de la equipación de cada equipo".

Alicia Arévalo RTVE

En ocasiones, ni todos los cuidados son eficaces, como explica Arévalo: "En febrero, la mañana de la final de la Nations League entre España y Francia, me quedé sin voz. Pillé un catarro la semana anterior, narrando la semifinal. Tuve que pedirle al médico de la Federación que me pinchase Urbason. Conseguí que me lo diera bebido y pude hacer el partido, pero sufriendo bastante".

Su pronóstico para la Euro'24

Por último, Alicia Arévalo se moja sobre el papel que pueda hacer en la Eurocopa nuestro país, un conjunto sin grandes estrellas, pero realmente cohesionado: "En este tipo de torneos, es importante dosificar a los jugadores y no solo depender de siete u ocho claves".

"Hay que darles la oportunidad a los que sean suplentes en los partidos más flojos, para tener enchufado a todo el equipo. Debe haber una comunión entre todo el equipo, que todos los jugadores se sientan relevantes", opina la comentarista de Televisión Española.