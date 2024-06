Por qué Sofía Suescun lleva una máscara en los juegos 'Supervivientes': el motivo de salud que le obliga a ponérsela

Sofía Suescun ha regresado a la nueva edición de Supervivientes tras haber ganado en 2018. La influencer, que había estado vetada en los últimos meses en los espacios de Mediaset España, volvía a Telecinco como concursante del All Stars, una especie de spin off del reality que homenajeaba sus 20 años de historia en la cadena.

Este jueves, Sofía se tiraba desde el helicóptero al igual que el resto de compañeros, a excepción de Adara Molinero. La madrileña, presa por el pánico, plantaba al programa al decidir no lanzarse al agua del Caribe dejando su participación en el aire.

Pues bien, de los primeros compases de concurso, ha llamado la atención la máscara que lleva la navarra para protegerse el rostro durante los juegos de recompensa. La explicación se debe a que Sofía pasó recientemente por el quirófano para retocarse la nariz. El postoperatorio de la rinoplastia ultrasónica que se hizo, aún no ha terminado.

En Supervivientes: All Stars abundan las pruebas físicas y, para protegerse de un golpe en la nariz, Sofía debe llevar este accesorio. Y es que la concursante no está dispuesta a perderse estos juegos o a hacerlo con menor intensidad que los demás, lo que hubiera dado cierta ventaja a sus rivales.

Aunque se muestre valiente, la situación le preocupa bastante. Así lo reveló su pareja, Kiko Jiménez, en el plató del programa de Telecinco. Al prepararse para saltar del helicóptero, Sofía confesó otro gran temor: las alturas y el mar no son de su agrado.

La nariz no fue el único tema de conversación sobre Sofía en Supervivientes: All Stars. También ha sido noticia su reencuentro con Logan Sampedro, con el que tuvo una historia de amor en la edición en la que coincidieron. "Me hace muchísima ilusión volver a saltar con él y vivir todo esto nuevamente juntos. Le tengo un cariño muy especial", dijo en el helicóptero.

Además, reconoció que Logan le ayudó a calmarse en un momento de nervios. El bombero, por su parte, también manifestó su entusiasmo por estar junto a ella en esta nueva versión y por afrontar juntos los desafíos.