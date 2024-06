Así fue la vuelta de Olga Moreno a 'Supervivientes': de la tensión con Jorge Javier a su tremendo golpe en la nuca

Olga Moreno, durante la gala de este jueves de 'Supervivientes All Stars', en un fotomontaje de BLUPER.

Menos de 48 después de coronar a Pedro García Aguado como ganador de Supervivientes 2024, Telecinco estrenó la versión All Stars en el que se reúne a los mejores concursantes del reality. La gala presentada por Jorge Javier Vázquez desde Madrid y por Laura Madrueño desde Honduras, obtuvo un 17,6% de cuota de pantalla y 1.381.000 espectadores de media.

Más allá del drama que montó Adara Molinero, al entrar en pánico y no querer saltar desde el helicóptero, Olga Moreno fue la otra protagonista del programa de Cuarzo. La exmujer de Antonio David Flores volvió a verse las caras con el presentador, que se ausentó de la final de la edición 2021. Fue Carlos Sobera quien alzó la mano de la diseñadora frente a Gianmarco.

La tensión entre ambos fue visible desde el principio. "¡Buenas noches, Olga!", saludó Jorge después de hacerlo con otros de sus compañeros en esta nueva aventura. "Buenas noches a todos", respondió ella con cierta tirantez y evitando pronunciar el nombre del comunicador de Mediaset España.

Olga Moreno, parca en palabras hacia Jorge Javier en el saludo inicial de 'Supervivientes All Stars'.

El de Badalona no se quedó callado y espetó en tono distendido: "¡Hombre! A mí también, ¿no?". Olga hizo como si no lo hubiese escuchando, por lo que el Jorge volvió a insistir: "A mí también, supongo. ¿Sí, no?". "A todos, claro. A todos", contestó Moreno sin extenderse mucho más en su respuesta.

"¿Estás un poco más seria o son sensaciones mías?", repreguntó Jorge Javier segundos más tarde, a lo que Olga replicó. "¡Qué va! Al lado de esta, ¡cómo voy a estar seria!", dijo en alusión de Marta Peñate, la más divertida de la noche. La exconcursante de GH estaba tan nerviosa que hasta se llegó a quitar el chaleco salvavidas en la aeronave.

Hay que valorar de manera justa el esfuerzo que hacen las personas en @Supervivientes y no reírse y humillar a las personas para degradarlas.



Arriba Olga Moreno!!!! Ganadora!!! #SVNocheDeLeyendas



pic.twitter.com/CJF7YoVmKr — 𝑅❀𝒸ío (@mohedanismo) June 20, 2024

Más allá de la tensión que se produjo con Jorge Javier, Olga Moreno se pegó un tremendo golpetazo en la cabeza al bajar por el tobogán en la primera prueba propuesta por el reality de Telecinco. "¡Ay, ay, ay, ay!", exclamó asustado el presentador desde el plató. Afortunadamente, todo quedó en un susto.