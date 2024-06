Pedro García Aguado confiesa en qué gastará los 200.000 euros de premio por ganar 'Supervivientes 2024'

Pedro García Aguado se proclamó ganador Supervivientes 2024 la noche de este martes, 18 de junio. El 'Hermano mayor', que arrancó el concurso falto de fuerzas y ánimos, ha ido viniéndose arriba semana a semana y ha terminado por embolsarse los 200.000 euros de premio.

En una entrevista para la web de Telecinco, el triunfador del 'reality show' de supervivencia no podía estar más pletórico: "Siento mucha alegría de saber que he estado durante 104 días con muy buena gente, en una playa del Caribe, en Honduras. Pasándolas de lo peor".

"Siempre ha habido mucha amistad y cordialidad. La sensación es de plenitud, como decía Marieta", confesaba García Aguado, que no omitió esas dificultades a las que se enfrentó al inicio de la aventura: "Pensaba que abandonaría. A medida que han pasado las semanas, me lo he ido creyendo".

"He dicho: 'Puedo ganar Supervivientes siendo como soy yo, dándolo todo y no haciendo daño a nadie'", señalaba, orgulloso, el exjugador de waterpolo. Por otro lado, dado su pasado con las adicciones, tiene claro en qué empleará los 200.000 euros del cheque.

"Voy a ayudar a la Asociación 21 Horas, que ayuda de chavales jóvenes a que no caigan en adicciones. Ni a las tecnologías y a las sustancias. Voy a hacer una donación. También a mis hijas, para que tengan un fondo y ahorren. Y todo lo demás lo voy a utilizar para causas que ayuden a personas con adicciones", explicó el 'coach'.

Pedro García Aguado y algunos compañeros de 'Supervivientes 2024' Mediaset España

Por último, Pedro García Aguado incidió en el mensaje de que "la edad es solo un número", un discurso en el que él mismo no creía hace unos años: "Pensaba que con 55 años estaba acabado. La edad es un número y las cosas están en la cabeza".

"No es lo que pasa, sino lo que te cuentas que pasa. Yo me contaba cosas dramáticas, empecé a ver cosas positivas. Lo bueno de esta aventura. Ahora, he ganado Supervivientes. Es lo que tú te cuentas", insistía García Aguado.

"La calidad de tus pensamientos marca la calidad de tus emociones. Con eso, se puede llegar muy lejos", manifestaba García Aguado. Incluso se mostraba abierto a participar Supervivientes All Stars, que se estrena este mismo jueves. Eso sí, cuando recupere su alimentación habitual y recobre las fuerzas.