Marieta y Gorka zanjan su polémica en la final de 'Supervivientes': "Yo pensaba que él era de besar cerca"

Aunque el principal protagonista de la final de Supervivientes fue Pedro García Aguado, flamante ganador de la edición de 2024, hubo tiempo para entrar en otros temas. Quedaba una cuenta pendiente, el beso entre Gorka Ibarguren y Marieta Díaz. El exconcursante de El conquistador y la exparticipante de La isla de las tentaciones zanjaron la polémica. Eso sí, dejaron claro que había puntos de vista distintos.

Tras convertirse en tercera finalista del reality de supervivencia y tras ver los vídeos que resumían su concurso, uno de los más aplaudidos del programa, Jorge Javier Vázquez abordó el tema de los besos. “Es la primera vez que tus compañeros escuchan tu confesión en la tribuna de Poseidón”, comentaba el presentador a la alicantina. El primero en pronunciarse fue el guipuzcoano.

Gorka abordó el tema señalando que ha habido un malentendido sobre los besos, los cuales no negaba que existieran. “Siempre he dicho que hubo besos en las mejillas. Eso nunca lo he negado. Lo que siempre negué fue que Kiko dijo que nos vio comiéndonos la boca. Eso es lo que era mentira”, señalaba, ante la atenta mirada de Marieta. La auxiliar de enfermería.

El presentador barcelonés aclaró que se hablaba que los besos no eran en la zona de la cara que él indicaba. “La comisura no es en la mejilla”, advertía. El guipuzcoano insistía en que no hubo intención alguna. Eso sí, tuvo que matizar su desmentido. “Eso es mentira. Si en alguna ocasión ha pasado eso, sabes que no fue queriendo”, señalaba el superviviente.

Por supuesto, el de Badalona le preguntó directamente a la tercera finalista: “Marieta, ¿hubo o no hubo beso en la comisura?” La alicantina tuvo una respuesta que equilibraba entre el desmentido de su compañero y las palabras del presentador. “Sí. Yo pensaba que él besaba cerca. Les preguntaba a las chicas: '¿A vosotras también os besa...?'. No. Pues entonces me has dado un beso en la comisura”, explicaba.

Marieta dejaba bien claro que se trataban de besos sin intención de que fuese a más. “Nunca dije que fuera un beso de pasión”, señalaba. Jorge Javier no quiso entrar más en la polémica, dado que sí que daba la razón a la alicantina, declarando que no había visto esa “pasión” que sí señalaba Kiko Jiménez en sus declaraciones. Es más, el de Badalona, con tono irónico pero sincero, dio una explicación de por qué se producían los besos en esa zona del cuerpo.

“Ten en cuenta que tú tienes la cara muy pequeñita”, expresó, provocando la risa de Marieta. Dado que quedaba bien claro que no hubo acercamientos de índole romántica o sexual entre ambos, que era lo importante tanto para Gorka como para Marieta, el guipuzcoano quiso cerrar la controversia lanzando buenas palabras para su compañera de concurso.

“Marieta es una tía muy auténtica, que es lo que más valoro de ella. No le importa nada lo que piensen los demás, es como es. Y con eso, nos ganas a todos. Le tengo mucho cariño. Empezamos súper bien, luego hubo esta movida, pero lo hemos arreglado. Le vuelvo a tener el mismo cariño del inicio. Es una chica de diez”, dijo, provocando el aplauso unánime del público.

Ambos se abrazaron. Eso sí, Marieta bromeó tras ello. “Le iba a dar dos besos, pero…”, expresó con una sonrisa. Kiko Jiménez lanzó una broma final: “Yo te quiero dar un beso a ti en la comisura, Jorge”.