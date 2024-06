De infiltrarse en ‘GH VIP’ a ganar de ‘Supervivientes’: Pedro García Aguado vence a Rubén Torres en la final

Con mucho esfuerzo, y tras 104 días de competición, este martes Pedro García Aguado se convertía en el nuevo ganador de Supervivientes, lo que le hacía valedor de un cheque de 200.000 euros. Su nombre estaba en todas las quinielas, y es que ha dejado un gran concurso en Honduras, aunque la votación contra su compañero Rubén Torres fue bastante ajustada, tal como iban avanzando los presentadores.

Antes de proclamarse vencedor, Jorge Javier Vázquez puso a los dos robinsones a su vera, y les pidió que se colocasen cada uno en el lugar que prefiriesen. De esta manera, evitaba rumores sobre el lado en el que coloca al ganador, para levantarle el brazo, pues durante años siempre ganaba el que estaba a su derecha, tal como quiso recordar.

Pedro se colocó a la izquierda de Vázquez, y fue este el brazo que el presentador catalán elevó anunciando su nombre, mientras el plató estallaba en aplausos. Fue una votación muy ajustada, pues el ganador tenía el 54% de los votos, y el otro finalista un 46%.

Normalmente, el cheque de los 200.000 euros de premio lo entrega el ganador de la anterior temporada. No ha sido este el caso: Sandra Barneda era la encargada de darle el enorme talón. Y es que Bosco Blach, el ganador de 2023, está ahora en Honduras para concursar en la versión All Stars del reality. "Voy a ayudar a mucha gente con esto", exclamaba Pedro al saberse ganador.

Pedro García Aguado cierra así una gran temporada televisiva, en la que volvió a ganar peso en el universo de Mediaset. El pasado mes de septiembre entró en la casa de GH VIP, pero lo hacía como concursante infiltrado. Convivió con los famosos en Guadalix de la Sierra durante un tiempo, pero no era concursante de pleno derecho.

Unos meses después, el jugador de waterpolo y conductor de Hermano Mayo en Cuatro era confirmado como concursante de Supervivientes. “A lo largo de mi vida me he enfrentado a múltiples desafíos, pero esta aventura es un auténtico reto. Ahora sí me vais a conocer de verdad”, decía en su promoción.

Una aventura que no le pillaba del todo de nuevas, pues él fue el presentador de La isla en laSexta, una suerte de Supervivientes que tuvo dos temporadas, una protagonizada por hombres y otra por mujeres; la de ellos vio la luz en 2017, y la de ellas, en 2020. Se trataba de una adaptación del reality británico The Island with Bear Grylls, y en comparación era mucho más suave que Supervivientes. Y es que mientras que Pedro ha estado en Honduras más de 100 días, La isla se grababa en escasas cinco semanas.

Pedro García Aguado, Jorge Javier Vázquez y Rubén Torres momentos antes de proclamar al ganador.

A sí fue la final de ‘Supervivientes’

La gala arrancó con la llegada de Arkano, Pedro García Aguado, Marieta y Torres a las instalaciones de Mediaset. En aquel momento solo el bombero tenía garantizado el concursar en la gran final: el resto de participantes tenían que batirse en una primera votación. En esta criba salió eliminado Arkano, que se tomó con mucha deportividad su salida. Como curiosidad, Jorge Javier Vázquez y Sandra se sinceraron con él: ninguno de los dos le veía como ganador de esta temporada.

Tras esto llegó la primera prueba de la noche, que se tituló El Altar de Poseidón. Los tres concursantes tendrían que ascender por una gran rampa, buscando piezas que encajasen en la misma para hacer las veces de escalón y así poder subir. Una prueba ya vista en otros años, y en la que participaron Pedro García Aguado, Marieta y Torres, y estos dos últimos fueron los que lograron la victoria, dejando al jugador de waterpolo en la cuerda floja.

Torres y Marieta, antes de enfrentarse a la prueba final en 'Supervivientes'.

Tras esto, Marieta y Torres se enfrentaron al Yugo de Poseidón, una versión avanzada de la apnea. Ambos llevaban 20 kilos de cadenas alrededor de su cuerpo, cerrados por cuatro candados. El primero en abrirlos sería finalista de pleno derecho.

Para liberarse, tenían que buscar la llave correcta en un gélido tanque de agua, y solo podían buscar las llaves y probar si abrían el candado en apnea. Eso sí, podían tomar aire tantas veces como deseasen. Rubén Torres volvía a brillar en esta prueba, y hasta daba ánimos a su compañera para que superase el reto, pues Marieta estaba cansada y bloqueada. Se convertiría, finalmente, en el primer finalista.

La audiencia debería elegir entonces entre Marieta y Pedro. En la penúltima votación de la temporada, la balanza se inclinó finalmente hacia el jugador de waterpolo, que se convirtió en el segundo finalista de la temporada.