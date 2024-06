El mal tiempo desluce la llegada del helicóptero de la final de ‘Supervivientes’: “No me hubiera montado”

Arranca la última gala de Supervivientes 2024. Este martes, Jorge Javier Vázquez y los cuatro aspirantes al triunfo (Torres, Marieta, Pedro García Aguado y Arkano) aterrizaban en helicóptero, según lo previsto, en los estudios de Mediaset España para vivir la emocionante velada final, en la que uno de ellos se alzará como ganador.

Como ya se sabe, la escena de la llegada en helicóptero no es en riguroso directo: se graba alrededor de una hora antes de que arranque el programa, por una cuestión de permisos. La normativa de aviación civil no permite sobrevolar en helicóptero zonas urbanas durante la noche si no se tiene una autorización especial para ello, y por ello todo se desarrolla antes de las 22:00 horas, cuando todavía no ha anochecido.

Y, a pesar de haber sido grabada, esos momentos en helicóptero no han sido especialmente hermosos. Supervivientes ha tenido hoy la historia con peores condiciones climatológicas de toda su historia, y cuando Jorge Javier ha aterrizado la lluvia no le permitía lucirse más de lo necesario. Personal del equipo del programa le cubrían con paraguas para que pudiese hacer su entrada a plató. “Por primera vez estoy haciendo el recorrido”, apuntaba el presentador. “Hace un rato estaba cayendo una que yo no me hubiera montado en el helicóptero, pero esto es buena señal”, añadía.

La lluvia no podía disimularse: la cámara del programa estaba mojada, y ni siquiera hemos podido ver a Jorge Javier bajarse del helicóptero. Tal como apuntaba el catalán, además de lluvia, había viento, lo que dificultaba todo.

Más adelante llegaron los cuatro concursantes: Rubén Torres, Marieta (que entró como suplente de Zayra Gutiérrez), Arkano y Pedro García Aguado llegaban también a Mediaset. Ahí el tiempo dio un pequeño cuartelillo al programa, pues la lluvia había cesado, y hasta se veía un bello anochecer de fondo.

Sandra Barneda

Habitualmente, este papel lo cumple la persona que ha sido copresentadora desde Honduras, pero Laura Madrueño no ha regresado a España con los concursantes. La meteoróloga ha alargado su estancia al otro lado del charco para presentar la nueva edición de Supervivientes: All Stars, en la que 10 exconcursantes del formato, entre ellos, varios ganadores, volverán a la isla para poner a prueba su cuerpo y su mente una vez más.

Esa ausencia de Laura Madrueño es la que ha provocado que sea Sandra Barneda la encargada de conducir las pruebas en la final. Los desafíos se llamarán El Altar de Poseidón y El Yugo de Poseidón y serán decisivos para alcanzar la recta final de la gala, aunque la audiencia tendrá, como siempre, la última palabra para elegir al ganador en una entrega en la que se irán abriendo y cerrando las votaciones para ir anunciando el orden de los finalistas.