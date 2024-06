¿Por qué el helicóptero de los finalistas de 'Supervivientes' llega de día a los estudios de Mediaset? El curioso motivo

Telecinco emite este martes 18 de junio la gran final de Supervivientes. Tras más de 100 días de concurso en los Cayos Cochinos (Honduras), los cuatro finalistas regresan a España para luchar por proclamarse ganador de esta edición del reality. El pasado domingo, Gorka se quedó a las puertas de la gran final tras ser el último expulsado de la edición. Tras la decisión del público, Marieta, Rubén Torres, Pedro García Aguado y Arkano se juegan la victoria en la gran final de esta noche.

El pasado domingo, Telecinco emitió la semifinal de Supervivientes. Durante la gala, Gorka se convirtió en el último expulsado con una diferencia de 13 votos frente a Torres. La expulsión, tal y como se detalló durante la emisión, fue la más ajustada de la historia del programa. "Quiero felicitar a los cuatro finalistas, sobre todo a Torres. Le quiero dar las gracias a toda la audiencia, a todo el mundo que nos ha seguido y que ha estado viéndonos", dijo el concursante vasco tras la decisión del público.

Marieta, Rubén Torres, Pedro García Aguado y Arkano son los cuatro finalistas de esta edición de Supervivientes. Solamente uno de los cuatro logrará hacerse con el título de ganador en una final que se celebrará, como cada año, en el plató del programa y no en Honduras. Y es que si hay una tradición es las finales del reality es ver cómo los cuatro finalistas llegan a los estudios subidos en el helicóptero del programa.

Los cuatro finalistas de 'Supervivientes'. Telecinco

La imagen de los concursantes sobrevolando Madrid y aterrizando en los estudios de Mediaset ya se ha convertido en habitual en las finales de Supervivientes. Sin embargo, hay un detalle que llama cada año la atención de los telespectadores. La final del programa se emite este martes a las 22:00 horas de la noche. Sin embargo, los concursantes llegan al plató de día y es la única parte de la emisión que no es en riguroso directo.

El motivo no es otro que la normativa de aviación civil, que no permite sobrevolar en helicóptero zonas urbanas durante la noche si no se tiene una autorización especial para ello. La normativa obliga al helicóptero a aterrizar en Mediaset antes de las 22:00 horas.

Y es precisamente por este motivo por el que, cada año, el equipo del programa graba la primera hora en torno a las 20:30 horas de la tarde. Una vez que se emite esta parte, el programa retoma la emisión en directo con los protagonistas en los estudios.

No es la primera vez que ocurrirá esto. Telecinco lleva varios años celebrando las finales de Supervivientes desde España. Y es habitual ver cómo en el momento en el que los concursantes llegan al plató es de día, a pesar de que la emisión comienza a las 22:00 horas. En anteriores ocasiones, Jorge Javier Vázquez ha explicado el motivo por el que este momento se graba horas antes y no es riguroso directo como el resto de la gala, despejando la duda a los telespectadores.

Final de 'Supervivientes 2022'.

Marieta, Rubén Torres, Pedro García Aguado y Arkano. Uno de los cuatro se convertirá en el ganador de esta edición de Supervivientes. Rubén, al proclamarse ganador del último collar de líder, tiene su puesto asegurado en la gran final de tres. "No me lo puedo creer. De tener un pie fuera del concurso a quedarme por 13 votos y ser el líder", dijo el superviviente.

Unas palabras a las que respondió la presentadora Laura Madrueño confirmando que el de Badalona se había convertido en el concursante que más veces se había hecho con el collar de la historia del programa. "Eres el concursante que más veces ha ganado el collar de líder de todas las ediciones del concurso", explicó Laura.

Ahora, con Torres con el puesto asegurado en la gran final de tres, Marieta, Pedro García Aguado y Arkano tendrán que enfrentarse a las votaciones del público para lograr uno de los otros dos puestos libres en la gran final.

El discurso final de Laura Madrueño

Uno de los momentos más emotivos de la semifinal del pasado domingo fue la despedida de la presentadora Laura Madrueño. Como ocurre cada año, fue ella la encargada de apagar la palapa y dedicar unas emotivas palabras de despedida.

"La valentía, la superación, el coraje y la lucha les hacían sobreponerse y continuar a pesar de todo, llegando a convertirse en verdaderos ejemplos de la palabra 'sobrevivir. Gracias a todos por acompañarnos en las casi 200 horas de directo en los Cayos Cochinos", aseguró.

Eso sí, tal y como ella misma confirmó, no vuelve a Madrid. Y es que el jueves que viene la presentadora se pondrá al mando de Supervivientes All Stars, la nueva edición del programa en la que antiguos concursantes regresan a Honduras para revivir a experiencia.