Kiko Hernández frena en seco a Marta Riesco en el nuevo ‘Sálvame’: “Aquí estás soltando una mentira”

Desde que Marta Riesco forma parte del universo de Ni que fuéramos Shhh, raro es el día en el que, con mayor o menor intensidad, habla de Antonio David Flores, su expareja. La periodista ofreció una primera entrevista al programa narrando lo mal que lo pasó durante su relación con el malagueño, y más tarde, se convirtió en colaboradora de este nuevo Sálvame, que se emite en TEN.

Esta tarde, el programa hizo algunas cábalas sobre la próxima edición de Supervivientes: All Stars, en la que participa Olga Moreno, y por ello, Marta expresó sus opiniones sobre cómo se encuentra la empresaria textil. “Olga igue pillada por Antonio David, creo que no lo ha olvidado”, aseguraba Riesco. Algunos compañeros le decían que se veía reflejada en lo que decía de Olga, pero lo negaba. “Estoy hablando con conocimiento de causa, de cosas que han ocurrido”, opinaba la antaño reportera de El programa de Ana Rosa.

Según su relato, Marta ha vivido situaciones que le hacen pensar que Olga sigue enamorada de su expareja, por situaciones como que “seguía apareciendo en ciertos sitios donde estaba Antonio David, y ella ya estaba con Agustín”. “Por ejemplo, había ciertos momentos en los que Olga a lo mejor llamaba Antonio David y siempre lo hacía cuando no estaba Agustín presente”, seguía relatando. Kiko Matamoro le recordaba que tenían hijos en común, y que entonces era normal la comunicación. “Yo, como tía, sentía que esa mujer no había olvidado Antonio David”, insistía.

Marta seguía poniendo ejemplos: Olga llamaba a Antonio David para pedirle que no saliera con ella a la calle, “porque no sé qué, porque qué vergüenza, porque tal. Seis meses después. Pues yo creo que es una persona que no ha olvidado esa relación. Igual que cuando se presentó en el cumpleaños de Antonio David con la suegra y él ya había dicho que estaba conmigo”, opinaba Marta.

Ahí Kiko Hernández saltó como un resorte. “Aquí estás soltando una mentira. La semana pasada, te pregunté directamente: ¿habla Olga con Antonio David y tal como si fueran un matrimonio? Y dijiste que no”, le reprochaba el madrileño. “Que llamaba medio minuto y colgaba, y ahora dices que...”, seguía argumentando.

Marta Riesco tomaba la palabra para explicar su versión: “Cuando estaban en esa no relación, porque para mí era una no relación por lo que yo he vivido, pasaban el uno del otro en cuanto a conversaciones. Pero se entera Olga de que está conmigo y le dice a Olga que estaba enamorado intentó como recuperarlo”.