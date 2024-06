Jorge Javier Vázquez pregunta a Zayra Gutiérrez si volverá a ‘Supervivientes’ en 2025: “Soy muy intensa”

Jorge Javier Vázquez ha conducido este martes Supervivientes. Y es que el reality ha celebrado su final en la segunda noche de la semana, en lugar del jueves, que es cuando se celebra tradicionalmente. Tras una movida llegada a las instalaciones de Mediaset en helicóptero, el catalán entraba en plató cargado de ilusión.

Allí, Jorge daba la bienvenida a antiguos concursantes y familiares, y admitía, entre risas, no haber reconocido a una persona. En un primer momento pensó que era el familiar de un finalista, hasta que cayó en la cuenta de que era Zayra Gutiérrez. “No me has reconocido por el cambio”, expresaba la joven, que acudió a la final con el pelo de color rojo.

Hay que recordar que Zayra es conocida por ser la hija de la presentadora Arantxa de Benito y del futbolista Guti, y que fue una de las concursantes de la actual edición. Sin embargo, tuvo que abandonar la competición por razones médicas, y Jorge Javier ha querido preguntarle entonces si volverá a Honduras el año que viene (o si con una semana ha tenido suficiente intensidad).

“Soy muy intensa”, bromeaba la joven, que no fue capaz de lanzarse a la piscina y confirmar que, por ella, volvería a concursar. “Quién sabe”, deslizaba, sin animarse a dar un sí rotundo.

En concreto, Zayra estuvo 10 días en Honduras, pero presentó malestar muy poco después de empezar la aventura. “La concursante presenta desde el lunes 11 marzo un cuadro de intensa lumbalgia y radiada a glúteos con predominio en el lado derecho. El dolor le impide estar de pie y le dificulta la marcha, por lo que debe utilizar muletas”, explicaron desde el programa en una de sus entregas.

"Me da mucha rabia"

“La evolución del cuadro está siendo lenta y se prevé un tiempo de recuperación largo que hace imposible su continuidad en el programa. En cuanto tolere las condiciones del viaje será repatriada para continuar su tratamiento y recuperación en España”, añadían desde el equipo médico del reality show, dando así por concluida sus andanzas en la isla.

Al saber que tenía que regresar, Zayra dijo: “Me da mucha rabia, porque tenía muchas ganas de que me conozcáis, de verme luchar, de ganar y dedicárselo a mi hijo y mi familia, pero sé que me van a cuidar cuando llegue y espero que no estén decepcionados conmigo”.

“Os prometo que el año que viene no fallo. Os juro que el año que viene estoy aquí y si mi pareja quiere estamos los dos”, aseguró, ante la risa de su novio, que estaba en el plató. “Son los dioses los que te tienen que dar una segunda oportunidad y estoy segura de que te la darán”, le respondía entonces Sandra Barneda, dejando en el horizonte su regreso. Y ahora, por ella, parece que aunque los dioses dijesen que sí, igual es ella la que declina la invitación. Quién sabe.