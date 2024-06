Arkano cae en la última votación: su gran deportividad al convertirse en cuarto finalista de ‘Supervivientes’

Arkano, Marieta y Pedro García Aguado llegaron esta noche, junto a Rubén Torres, a las instalaciones de Telecinco. El reality celebraba su gran final, y los tres primeros concursantes pisaban las instalaciones de Mediaset como nominados. Solo dos de ellos continuarían la aventura en la lucha hacia los 200.000 euros, el premio que se llevará el ganador.

Después de ver a los concursantes aterrizar en helicóptero, y de una breve conversación entre Jorge Javier Vázquez y Gorka, el último expulsado, el presentador hacía un paréntesis en la gala. Había que decir el nombre de los dos nominados que seguirían su lucha hacia la final, y cuál se quedaría en el camino. Las apuestas de los antiguos concursantes ya decían que el eliminado sería Arkano.

“El público de Supervivientes 2024 ha decidido que continúa su camino hacia la final es Marieta” anunciaba en un primer lugar Jorge Javier Vázquez. Y tras esta salvación, comenzó a anunciar quién seguía con la joven, pero el presentador hizo una pausa. “Me vais a permitir que haga algo. Esta es su primera noche en una final de Supervivientes y le voy a pedir a Sandra que sea quien comunique el nombre de la persona”, expresaba el presentador.

“Es una decisión difícil”, apuntaba Sandra, tomando el guante de Jorge Javier. Y entonces arrancaba: “El público de Supervivientes 2024 ha decidido que continúa su camino hacia la final junto a Torres y Marieta es Pedro”, desvelaba. “Arkano, te has convertido en el cuarto finalista”, concluía la presentadora catalana.

Aunque en las últimas semanas vimos un Arkano muy bajo de ánimo, ahora el rapero estaba feliz, y no lamentaba nada el haberse quedado a escasos pasos del premio final. Tuvo una gran deportividad, sin derrumbarse como han hecho otros concursantes en años anteriores. “Es absolutamente maravilloso, estoy superagradecido al público”, admitía el artista, que cree que el reality “me ha ayudado a nivel mental”.

L os presentadores se mojan

Sandra Barneda quiso destacar el “viaje” que Arkano ha hecho, pues hubo días donde se cansó y quiso tirar la toalla, pero lo superó. “Es la experiencia más dura que he llevado a cabo en mi vida, he conseguido superarme, ver que los límites muchas veces son puramente mentales, pensaba que no iba a poder”, admitía. “Yo también”, se sinceraba Sandra, que llegó a tener muy claro que abandonaría. “Dignamente eres también un cuarto clasificado”, concluía Sandra.

Antes de entrar al plató, Arkano tuvo una primera conversación con Jorge Javier Vázquez. “Estaba convencido de que llegabas al a gran final… No”, decía entre risas el presentador. Así, reconocía que también pensó que las fuerzas le flaquearían. “Pero fíjate qué bonito es Supervivientes que tú que estabas hasta las narices has llegado en helicóptero”, añadía.

En ese sentido, Arkano apuntaba que es “de locos” haber llegado tan lejos. “Estaba hasta las narices, me va a costar echar de menos la playa, no te voy a mentir. Pero estoy muy orgulloso, y gracias al público por haberme apoyado y haberme dado tanto amor”, admitía, antes de reencontrarse con su novia.