Las bromas entre Ana Rosa Quintana y su sobrino por su continuidad en las tardes de Telecinco: "¿A dónde voy a ir?"

En los últimos días, han trascendido informaciones sobre la continuidad de Ana Rosa Quintana en las tardes de Telecinco. Hace menos de un año, la comunicadora abandonaba las mañanas de la cadena de Mediaset después de 18 años y se pasaba a la franja vespertina, al frente de TardeAR.

Sin embargo, el formato de Unicorn Content no estaría rindiendo cuanto se esperaba, sobre todo, en su choque diario con Y ahora Sonsoles, en Antena 3. Este cerró el mes de mayo por debajo de la media del canal (10,5%), con un 9,8% de cuota de pantalla y 743.000 espectadores de media.

Hace unas semanas, surgieron rumores de que Ana Rosa había pedido volver a la franja que ahora ocupan Ana Terradillos -La mirada crítica- y Joaquín Prat y Patricia Pardo -Vamos a ver-. Fuentes de Unicorn se lo desmintieron a BLUPER, pero la cuestión es que dichos rumores no han cesado desde entonces.

Mientras tanto, en TardeAR, se toman este cruce de informaciones con humor. Este martes, 18 de junio, Kike Quintana, sobrino de la presentadora, bromeaba con ella en la sección 'Fila Zero': "Oye, Ana Rosa, ¿qué pasa? Que todo el mundo dice que te vas".

"¿Que me voy? ¿A dónde voy a ir?", preguntaba, incrédula, la periodista madrileña. "Pues no lo sé, es lo que se dice. Y ahora, como estamos aquí en familia, tranquilamente y a solas, pues digo: 'Le voy a preguntar a la tita si se va o no se va'", ironizaba, el colaborador.

Kike Quintana y Ana Rosa Quintana, en 'TardeAR' Mediaset España

Ana Rosa aseguró que tan solo se iría "de vacaciones" cuando correspondiese. Aun así, el chico insistía: "Pero no te vas del todo, ¿no?". "No me voy ni del todo, ni del nada. Me voy de vacaciones y vuelvo de vacaciones", remarcaba la conductora del magacín de Telecinco.

AR volverá en septiembre

"No nos la quitamos ni con agua caliente. ¡Es tremendo!", señalaba Kike, entre risas. Y, por si quedaba alguna duda, Quintana aclaraba: "En septiembre, aquí voy a estar sentadita. Tú es que estás preocupado por tu trabajo". "Hombre, claro, a mí me quedan 29 años de hipoteca. Ya me he quitado uno, pero, claro, tú tienes que durar, chica", aseguraba el sobrino de Ana Rosa.

"Es que, escucha una cosa, el sobrino sin la tía no tiene ningún sentido", añadía la presentadora, antes de que las bromas empezasen a tomar otro rumbo: "Ojo, que yo ya he hecho 'Filas Zero' con Archidona, que es la segundona, y con el otro". "¡No digas eso, que es muy feo!", le espetaba Quintana.