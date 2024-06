Ana Rosa Quintana se despide con cariño de una compañera de 'TardeAr': "Es un disgusto muy grande"

Ana Rosa Quintana se vió obligada a interrumpir este jueves la programación de TardeAR para despedirse de una de sus reporteras más queridas, Lucía Tornero, quien ha decidido tomar un nuevo rumbo en su carrera. La presentadora, visiblemente emocionada, le dedicó unas sentidas palabras que resonaron en todo el plató.

Mientras Lucía cubría una noticia en un municipio de Málaga, Ana Rosa, en un gesto de cariño, decidió hablar con ella directamente en directo. La reportera había tomado la decisión de dar un giro en su carrera, alejándose temporalmente de las tardes de Telecinco.

Con un tono nostálgico, Ana Rosa comenzó diciendo: "Yo sé que para ti es muy difícil pararte porque eres un purito nervio. Quiero que sepas que te voy a echar mucho de menos".

Lucía, visiblemente emocionada, aprovechó el momento para dirigirse a sus compañeros. "Yo también. Si me das una oportunidad solo quiero decir tres cositas", dijo con una sonrisa nerviosa. "Estoy muy agradecida por la oportunidad que me habéis dado, por creer en mí. Me siento afortunada, gracias por elegirme", continuó diciendo.

Arna Rosa Quintana se despide con tristeza de la reportera Lucía Tornero en pleno directo. Telecinco

La periodista, quien se ha ganado el cariño y el respeto de sus compañeros, reconocía que le habían hecho muy feliz durante este año. "Os voy a echar muchísimo de menos. TardeAR siempre va a ser mi casa, siempre os voy a llevar en mi corazón y os deseo muchísimo éxito porque sois el mejor programa de la televisón", llevándose los aplausos de todo el mundo, incluso de los vecinos de la localidad

Ana Rosa se dirigió a los espectadores y a Lucía con sinceridad: "Para nosotros el no tener a Lucía es un disgusto muy grande, pero yo me alegro porque ella va a otra cosa que le apetece mucho.", dejando claro el aprecio que siente por ella.

"Esta es tu casa"

Lucía emprenderá un nuevo desafío profesional que le permitirá viajar y conocer nuevos lugares, algo que siempre ha deseado. La presentadora dejó en el aire la esperanza de un regreso, agregando con una sonrisa: "Cuando te canses de dar vueltas al mundo, esta es tu casa".

La conexión en directo culminó con una ovación del equipo de TardeAR y las promesas de Lucía de no olvidar su hogar televisivo, asegurando que promete volver, dando las gracias, de forma continuada, mostrando su agradecimiento hacia el programa.

Mientras Lucía se embarca en su nueva aventura, sus compañeros del magazine y la propia presentadora, seguirán su trayectoria con cariño y siempre con la esperanza de un posible reencuentro.