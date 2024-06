El repentino pique de Ana Rosa Quintana con Miguel Ángel Nicolás en Telecinco: "¡Que no, señor!"

Este miércoles, tras abordar el comunicado de Bertín Osborne sobre la paternidad del hijo de Gabriela, TardeAR cambió radicalmente de asunto. Ana Rosa Quintana informó de que había "una noticia de última hora" sobre Julián Muñoz. El exalcalde de Marbella había recibido el alta hospitalaria tras una semana ingresado.

"Ha salido del Hospital Internacional de Marbella, del brazo de Mayte Zaldívar, su mujer. Vamos a ver ese momento", introdujo la presentadora de Telecinco, antes de dar paso a las imágenes de ambos abandonando el centro médico.

En este vídeo, se veía al que fue novio de Isabel Pantoja con aspecto desmejorado, producto de su delicado estado de salud, pero saliendo por su propio pie del hospital. El fragmento fue captado en el camino de Muñoz y Zaldívar de la puerta del hospital al coche.

Esto último llamó poderosamente la atención a Quintana, que no dudó en expresarlo, una vez ofrecida la pieza a los espectadores de Mediaset: "Me llama la atención que uno de los mejores hospitales de Marbella no le haya llevado el coche a la puerta a este hombre, que acaba de recibir el alta hospitalaria".

A Miguel Ángel Nicolás no le parecía tan extraño, pues Julián no ha estado totalmente inmóvil durante el ingreso: "Ha estado paseando por el jardín, se le ha visto con su hija Elia en la terraza de la habitación... Quiero decir que no ha estado en una cama, se ha estado moviendo. Igual le han recomendado que se me mueva incluso".

Ana Rosa Quintana y Miguel Ángel Nicolas Mediaset España

La explicación del colaborador de TardeAR no convenció a Ana Rosa, que le respondió en tono cortante: "A ver... ¡Que no, señor! Que uno sale del hospital, que ha estado ingresado, y está en las condiciones en las que está, y te dejan meter el coche hasta la puerta".

"Que, oye, si se ha querido dar un paseo... Pero no creo que él esté para muchos paseos ahora", manifestó Quintana, que, antes de que su compañero consiguiese rebatirle, le soltó: "¡Perdona, es mi opinión! Si quieres dar la tuya, pues da la tuya".

Los colaboradores de 'TardeAR' Mediaset España

"No, no. Si la tuya es la tuya y la mía es la mía. Si no pasa nada", señaló el periodista, tratando de poner calma en la conversación. Leticia Requejo hizo lo propio, aportando su parecer: "Julián, la propia Mayte o incluso las hijas han preferido que se le vea". "Puede ser una posibilidad", zanjó Miguel Ángel.