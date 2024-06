La sutil respuesta de Sonsoles Ónega tras el enfado de Ana Rosa Quintana con unos de sus reporteros

Muy comentado ha sido el tenso rifirrafe que se vivió el pasado jueves 6 de junio entre Y ahora, Sonsoles y TardeAR. La cámara del programa que presenta Ana Rosa Quintana ampliaba el encuadre en una entrevista en directo de una reportera a un grupo de mujeres que había denunciado a su jefe por, presuntamente, grabarlas en sus puestos de trabajo. Eso provocó que se viese a un reportero del magacín de Antena 3, lo que hizo que la presentadora de Telecinco estallase indignada.

Carolina Barceló estaba hablando con una mujer llamada Rosa que empezó a narrar cómo recibieron la llamada del abogado de la otra parte cuando Ana Rosa Quintana cortó la narración, visiblemente enfada. Fue cuando el camarógrafo abría el plano cuando la presentadora reaccionó. Quintana le exigió que saliese de su plano.

“Hay un compañero ahí que es de otra cadena. Le ruego que se salga del plano. Yo no lo he visto en mi vida. Si se quiere hacer famoso está bien. Pero me parece que hay determinadas actitudes y determinadas prácticas que en serio yo no lo he visto en todos los años de mi carrera. No todo vale compañeros, no todo vale”, exclamó en directo sobre lo que estaba sucediendo en Sax (Alicante).

La respuesta de Sonsoles Ónega no se ha hecho de rogar. Ha sido en redes sociales donde ha dejado un sutil pero muy directo mensaje. En su cuenta de Instagram, la periodista ha compartido un post en el que muestra un vídeo con los reporteros de su equipo, entre los que está Pablo Muñiz (el reportero que apareció sin querer en el plano de TardeAR). Junto al vídeo, un mensaje muy claro: “Equipo, buena gente”.

De esta forma, Ónega da la cara por sus reporteros. Toca recordar que este incidente sólo se vivió en TardeAR. El camarógrafo del programa de Telecinco decidió no mantener el plano inicial, en el que no se veía al trabajador de la cadena de San Sebastián de los Reyes, e hizo zoom hacia atrás, provocando no sólo que Muñiz apareciese en el plano, sino que llegó a desestabilizar la imagen, que tembló por unos segundos.

En el caso del magacín de Antena 3, su camarógrafo sí que evitó que apareciese la compañera de la cadena de Mediaset en su plano. Y es que la cámara del magacín que conduce Ónega mantuvo el pleno medio, como el que tenía Telecinco inicialmente. Por ello, aquellos televidentes que estaban viendo Y ahora, Sonsoles no se percataron del incidente. Es más, el espacio de Atresmedia termina intercalando imágenes del caso con las declaraciones de una de las afectadas, reduciendo así más el espacio del plano.

Fuentes del programa de Atresmedia aseguran que los reporteros de ambas cadenas llegaron a un acuerdo previo entre ellos para repartirse las declaraciones de las afectadas. La de TardeAR entrevistaba a tres de las mujeres y el de Y ahora, Sonsoles sólo a una (tal y como terminó pasando). Con lo cual, de acuerdo a esta versión, el que el camarógrafo del programa de Unicorn ampliase el plano provocó un conflicto que no debía haber surgido.