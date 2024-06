Àngel Llàcer ya tiene sustituto en ‘Tu cara me suena’: así es Iñigo Asiain, el nuevo profesor de interpretación

Iñigo Asiain, el nuevo profesor de interpretación de 'Tu cara me suena'.

Hace unas semanas, en estas páginas analizábamos cómo el vacío que Àngel Llàcer deja en Tu cara me suena es fuerte y pronunciado. Y es que el actor, que se ausentará el resto de la temporada para recuperarse de una bacteria con la que entró en contacto en Vietnam, es presidente del jurado, profesor de interpretación y animador del público como pocos saben hacerlo.

Tanto es así que el programa no ha necesitado a una persona para desempeñar sus funciones, sino dos. Desde esta noche, y hasta el final del curso, Santiago Segura ocupará la cuarta silla del jurado. Es un papel que conoce de sobra, pues lo ha desempeñado en otras ocasiones. Y no olvidemos que es un viejo conocido del formato: fue concursante los dos primeros años, y esto le convierte en la persona que más veces ha pasado por el clonador.

Por otro lado, hoy debutará como profesor de interpretación Iñigo Asiain, que será pues el encargado de ayudar a los concursantes a captar el alma de los personajes que tienen que imitar. Iñigo es, como Segura, un viejo conocido del formato. En su caso, trabajaba detrás de las cámaras, como vocal coach de los participantes.

Nacido en Pamplona, Iñigo Asiain comenzó muy joven en el mundo del espectáculo. Con 18 años se traslada a Madrid para estudiar arte dramático. También se forma en técnica vocal y canto en diferentes disciplinas, lo que le abre las puertas del mundo del musical. Así, trabajo en espectáculos como 101 dálmatas o We will rock you.

En su currículo figuran montajes teatrales que van de La venganza de don Mendo junto a Raúl Sender hasta la Compañía Nacional de Teatro Clásico, defendiendo textos como El burlador de Sevilla. Sueño de una noche de verano, Spiderman o Hansel y Gretel,el musical son otros de los montajes en los que ha participado.

Experiencia como docente

De forma paralela, Iñigo ya se ha colado en nuestros hogares a través de la televisión en numerosas ocasiones. Y es que ha participado en producciones como Amar en tiempos revueltos, Secretos y Mentiras, La que se avecina, La familia Mata o Hispania, la leyenda, entre otras.

Ahora le conocemos en la pequeña pantalla como profesor de interpretación, pero para él la docencia no es nada nuevo. Y es que es justamente ha sido profesor de interpretación en la prestigiosa escuela de Cristina Rota, y de técnica vocal en Laboratorio de Voz.