Chenoa, al borde de las lágrimas en su emotivo mensaje a Àngel Llàcer: "Eres el alma de 'Tu cara me suena'"

Chenoa en 'Tu cara me suena' y una imagen de Àngel Llàcer de archivo.

No han sido semanas fáciles para Àngel Llàcer. El director teatral volvió a ser ingresado de urgencias en el hospital debido a que su salud se deterioró de nuevo por la bacteria Shigella, que contrajo tras un viaje a Vietnam. Esto ha provocado que su ausencia temporal de la undécima temporada de Tu cara me suena pase a ser definitiva. De hecho, fue sustituido por José Corbacho en la gala emitida este pasado 31 de mayo.

Dado que su recuperación requerirá tiempo, Llàcer será relevado el resto de la temporada por Santiago Segura. El cineasta ya había ejercido la labor de juez en anteriores ediciones, además de ser concursante en la primera y en la segunda temporada del talent de imitaciones. El barcelonés publicó una imagen suya en redes sociales justo cuando se anunció que le daban el alta.

“El resumen es que sufrí una fascitis necrotizante, que derivó en cuatro operaciones en la pierna y catorce días de UCI. Fueron momentos muy difíciles, en los que se temió por mi vida; incluso llegué a despedirme de mi familia y de mis seres queridos”, explicaba Llàcer. Una situación crítica que se ha sabido después de que ver que su final ha sido más que bueno, aunque esto le obligue a un mayor reposo.

[Àngel Llàcer, ingresado de nuevo: 'El Hormiguero' revela que el jurado de 'Tu cara me suena' ha recaído]

Corbacho le tomó el relevo como jurado, tal y como sucedió con Silvia Abril en semanas anteriores. Dado que el actor y humorista también era juez temporal, la labor de la presidencia recayó en Chenoa. En esta octava gala, la cantante de origen argentino quiso enviar un mensaje de apoyo para Llàcer.

“Soy presidenta accidental por segunda vez. Ya que estoy, quería mandar un beso de parte del jurado a Àngel: que te pongas bien, que te queremos, que eres el alma de Tu cara me suena. Te queremos un montón. Y lo digo, me ha costado no emocionarme porque es verdad que le queremos mucho”, declaró. Un gesto sumamente aplaudido, dado que esta gala se grabó poco después de que Llàcer fuera ingresado de nuevo.

Carlos Latre, Lolita, Chenoa y José Corbacho en 'Tu cara me suena'.

Por suerte, Chenoa no tuvo el dilema de decidir los puntos en caso de empate. La octava gala tuvo la victoria de Conchita. La artista nacida en Helsinki ganaba por primera vez en el talent show, lo hizo imitando a Ptazeta y cantando Bizarrap Music Sessions vol. 45, la colaboración que hizo la rapera canaria con el productor argentino. Dejaba así la segunda posición a David Bustamante, quien imitaba a Leonel García, de los Sin Bandera, con el tema Que lloro.