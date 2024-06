Rocío Madrid aclara si está vetada en Telecinco tras sus palabras contra 'Supervivientes'

Supervivientes no puede evitar seguir en el foco de la polémica. La edición 2024 vive cada una nueva cada semana. Este pasado jueves 30 de mayo, se vivió el bochornoso momento de que no se supiese cuál de los dos concursantes presentes en Playa Limbo, Blanca Manchón y Kiko Jiménez, se convertía en el expulsado definitivo. Las caras del extronista de Mujeres y hombres y viceversa han despertado muchos rumores. Pero, más allá de eso, Rocío Madrid ha tenido que reaccionar a una controversia sobre ella.

La polémica con la actriz malagueña saltó después de que Kiko Matamoros, quien tiene una guerra abierta contra la organización del reality, lanzase ciertas informaciones. Según su versión, el programa buscaba que ciertos perfiles se marchasen antes de la aventura que otros. Eso es lo que, siempre según la versión de Matamoros, habría pasado con Rocío Madrid.

“Cuando llega Rocío Madrid a Playa Limbo, lo que dice Lorena es que llega el director y les dice: ‘Oye, los tres a por esta’”, compartía el ex de Makoke en Canal Quickie. La presentadora reaccionó compartiendo varias historias en Instagram, en las que reflejaba su tremenda decepción con el formato producido por Cuarzo.

“Ojalá estas palabras no existiesen. Ojalá mi experiencia allí hubiese sido otra. Ojalá no hubiera necesidad de crear un término para ponerle nombre a algo tan horrible. Pero insisto, las palabras son creadas para usarlas cuando son necesarias para denunciar una situación”, escribía. La otrora colaboradora de Crónicas Marcianas denunciaba haber sufrido “bullying”.

“Soy muy consciente de lo que significa la palabra bullying. Quizá hubiese sido más adecuado decir mobbing, pero vamos. Lo que me hace mucha gracia es que confiese una de las que se prestaron a hundirme.”, proseguía.

Rocío Madrid en el plató de 'Supervivientes'.

“Somos adultos, yo no me dejo manipular, si a mí me dicen ataca, yo no ataco porque no hay dinero en el mundo (bajo mi punto de vista moral y ético) que justifique semejante daño. Allá cada uno con su consciencia... Tanto a los que dirigen como sus marionetas...”, señalaba, lanzado así un dardo a Lorena Morlote. Madrid confesaba estar “muy arrepentida” de haber aceptado entrar en Supervivientes.

"No estoy vetada"

Duras palabras que provocaron que surgiesen rumores de un posible veto por parte de Mediaset. Lo cierto, es que la malagueña está ausente de los debates tanto de las galas principales como las de Tierra de nadie y Conexión Honduras. Ante estas habladurías, la actriz ha querido desmentir cualquier tipo de veto por parte de Mediaset España.

Pantallazo de una historia del perfil de Instagram de Rocío Madrid.

“Para zanjar ya este tema. Primero, no estoy vetada en ningún sitio. Segundo, no borré las historias. Estas duraron las 24 horas que duran siempre. Tercero, no voy a las galas porque emocionalmente no puedo. Me estoy cuidando y protegiendo. Nada ni nadie es más importante para mí que yo misma y mi salud mental”, escribía la presentadora, para finalizar el comunicado con un mensaje cordial y conciliador.

“Cuatro, les deseo lo mejor a todo el equipo, aunque mantenga firmemente mi opinión y no quiera (o pueda) seguir vinuculada con ellos. Y con esto, termina para mí toda esta historia”, concluía