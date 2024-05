Rocío Madrid lanza un duro ataque a 'Supervivientes': "Soy muy consciente de lo que significa el bullying"

La edición 2024 de Supervivientes no deja de estar en el foco de la polémica, mucho más que la edición que protagonizó Adara Molinero y ganó Bosco Martínez-Bordiú. Rocío Madrid fue la primera expulsada de la temporada y ha lanzado un duro comunicado contra la organización del reality a raíz de unas presuntas informaciones que están dándose en medios virtuales.

La experiencia de la malagueña en Cayos Cochinos no fue fácil. Su mala convivencia con el resto de concursantes la convirtieron en la segunda nominada que era enviada a Playa Limbo, donde compartió concurso con Laura Matamoros, Kiko Jiménez y Lorena Morlote, la cual fue la primera aspirante que fue ‘expulsada’ y llevada a Playa Limbo. Sin embargo, el público decidió que fuese Rocío Madrid la primera expulsada definitiva de la temporada.

La actriz declaró que no tenía intención de continuar en el concurso. El reality está viéndose atacado fuertemente desde fuera de Mediaset por Kiko Matamoros. El padre de la influencer ha cargado duramente contra la organización por no permitir defenderla en las galas y rechazó reunirse con su hija cuando ésta fue expulsada. Desde entonces, lanza duras acusaciones tanto contra Supervivientes como contra otros formatos de Telecinco, como Así es la vida.

[Así ha sido la impresionante trayectoria de Rocío Madrid, la mítica colaboradora de ‘Crónicas Marcianas’]

Presuntamente, Matamoros está exponiendo los entresijos del concurso. Recientemente, señaló que supuestamente la dirección del programa le pidió a Lorena Morlote que tuviese discusiones con Rocío Madrid. “Cuando llega Rocío Madrid a Playa Limbo, lo que dice Lorena es que llega el director y les dice: ‘Oye, los tres a por esta’”, señalaba en Ni que fuéramos.

El colaborador expresaba que, así, la organización buscaba que ciertos perfiles se marchasen antes de la aventura que otros. Acusaciones similares se han dado de formatos como MasterChef o su versión Celebrity, con la correspondiente polémica y quedándose en especulaciones sin pruebas. Dichas informaciones han provocado que Rocío Madrid reaccionase en redes a esta presunta ‘manipulación’.

“Ojalá estas palabras no existiesen. Ojalá mi experiencia allí hubiese sido otra. Ojalá no hubiera necesidad de crear un término para ponerle nombre a algo tan horrible. Pero insisto, las palabras son creadas para usarlas cuando son necesarias para denunciar una situación”, escribía en una historia de Instagram que ya no se puede ver en su perfile de la red social.

Pantallazo de la historia de Rocío Madrid en Instagram'.

La otrora colaboradora de Crónicas Marcianas denunciaba haber sufrido “bullying”. “Soy muy consciente de lo que significa la palabra bullying. Quizá hubiese sido más adecuado decir mobbing, pero vamos. Lo que me hace mucha gracia es que confiese una de las que se prestaron a hundirme.”, proseguía.

“Somos adultos, yo no me dejo manipular, si a mí me dicen ataca, yo no ataco porque no hay dinero en el mundo (bajo mi punto de vista moral y ético) que justifique semejante daño. Allá cada uno con su consciencia... Tanto a los que dirigen como sus marionetas...”, señalaba, lanzado así un dardo a Lorena Morlote.

Pantallazo de una historia de Rocío Madrid en Instagram'.

“Estoy muy arrepentida”

Madrid expresaba en otra historia que se arrepiente de haber dicho que sí al concurso. Precisamente, la periodista ya había comentado anteriormente que la organización quiso ficharla varias veces para una de sus ediciones y que las había rechazado todas anteriormente.

“Y sí, estoy muy arrepentida de haber formado parte de esto”, continuaba. “Aquí juegan constantemente en una línea muy delgada que puede llegar a ser peligroso para la salud emocional de un ser humano. Me convencieron de que sería algo que no fue y por eso quise salir rápido de allí en cuanto vi la realidad”, denunciaba.

“Para mí hay cosas que el dinero no paga. Pero por desgracia hay personas que sí se dejan comprar para dañar a otras personas. Y lo más triste es que después lo justifican como que están creando contenido necesario para el show... Dicen: 'Estoy trabajando'. ¿Qué? Uff... Para mí no todo vale y por eso me expulsaron la primera, punto”, finalizaba.