El sustituto del café que recomienda el doctor Mau: "Vasos sanguíneos menos rígidos y más flexibles"

Todos los días se sirven millones de tazas de café en España y solemos decir que hasta que no la hemos tomado no somos persona. Es más, es habitual que algunas personas se aticen varias de estas tazas a lo largo del día para invocar refuerzos a lo largo de la jornada laboral. Sin embargo, el café es una bebida que no sienta bien a todos. Incluso con una sola taza, hay personas que pueden sentir "agitación, insomnio, taquicardia, temblor y trastornos gástricos", explica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en este informe.

Se ha demostrado que el café es una bebida saludable, porque contiene antioxidantes y proporciona mejoras cognitivas, y que se puede tomar más de uno en un día —en población sana— sin que comprometa la salud, como antes se pensaba. Las personas con problemas cardiovasculares deben consultar a su médico cómo deben tomar café a diario y también puede ser contraproducente para las personas con molestias digestivas porque "la cafeína aumenta la secreción de ácido clorhídrico y de pepsina en el estómago", advierte el MAPA.

El té, por lo tanto, es una mejor opción para las personas a las que les sienta mal el café, pero siguen necesitando un empujón a primera hora de la mañana. Además, el té negro se suele tomar frecuentemente con leche o con bebidas vegetales y recuerda mucho al café por su aspecto. Al tener una menor proporción de cafeína puede sentar mejor al estómago de las personas más sensibles a esta sustancia. Pero también cuenta con una larga lista de beneficios, como pasa también con el café.

Función vascular

Mauricio González, que es médico de Urgencias especializado en obesidad y conocido como el Doctor Mau en Instagram, donde acumula casi dos millones de seguidores, ha explicado cuáles son algunos de esos beneficios de tomar té negro. "Beber té negro puede mejorar la función vascular", explica en uno de sus vídeos. "En estudios en humanos se ha demostrado que los vasos sanguíneos se pueden tornar menos rígidos y más flexibles después del consumo de té negro".

Además, el experto asegura que en otros trabajos científicos también han relacionado el consumo de esta bebida con una mejora en el flujo sanguíneo de la piel. "Muchos científicos piensan que este beneficio se puede extender inclusive a los vasos sanguíneos del cerebro y algunos artículos han mostrado que puede ayudar a generar más saciedad y a mejorar el metabolismo de la glucosa y los lípidos", enumera González. Es decir, el té negro podría servir para reducir el riesgo de padecer factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular.

Gracias a su efecto saciante, las personas que toman té negro pueden evitar tomar más calorías de las que son recomendables al día y, por tanto, reducir el riesgo de padecer obesidad. Si también es efectivo para la gestión de la glucosa en sangre puede ser efectivo para evitar la diabetes tipo 2 y la gestión de los lípidos puede contribuir a controlar el colesterol. Tanto la obesidad, como la diabetes y la hipercolesterolemia son condiciones que aumentan las probabilidades de sufrir una enfermedad del corazón.

Ahora bien, González explica que el efecto del té negro sobre la salud por sí mismo no es tan efectivo como un estilo de vida saludable en general. Es decir, el experto explica que deberíamos llevar una alimentación saludable, hacer ejercicio y tener buenos hábitos de sueño para tener una mejor salud cardiovascular. "Sin embargo, es una bebida muy sana y si reemplaza a bebidas azucaradas, aún mejor", destaca este médico. Además de los beneficios sobre el corazón, este artículo de Healthline también afirma que el té negro tiene la capacidad de mejorar nuestra microbiota intestinal.