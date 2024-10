Kike Quintana recuerda la incómoda conexión con Parada y Ana Rosa confiesa en directo: "Me reía de Sandoval"

TardeAR arrancaba un martes más, con el objetivo de acercar a todos los espectadores de Mediaset los mejores temas de la actualidad. En una emisión marcada por las últimas reacciones de la entrevista de Isa Pantoja, también hubo momento para hablar la guerra de clanes que sufre la ciudad de Huelva o la herencia de Paquirri.

Aun así los últimos 15 minutos de TardeAR tienen nombre y apellidos. La Fila Zero de Kike Quintana, sobrino de Ana Rosa, es el cierre final de cada una de las emisiones de este espacio que se emite de lunes a viernes en Mediaset.

El sobrino de Ana Rosa nunca defrauda con su sentido del humor y, en esta ocasión, no iba a ser menos. Como es costumbre, Kike recoge a su tía del plató y la lleva a su improvisado 'plató': las escaleras donde se acomodan los espectadores que han querido presenciar en riguroso directo las informaciones de TardeAR.

Desde esa ubicación, Kike protagoniza momentos divertidos junto a Ana Rosa. Un momento ideal para evitar la crispación y las noticias más polémicas que salpican a la crónica social de nuestro país.

"Qué pelota es esta chica", le decía Kike a su tía, sobre los comentarios de Letizia Requejo. "Quiere que le subas el sueldo y no lo va a conseguir", añadía. "Fíjate que famoso me estoy volviendo que tengo aquí a los Picapiedra", bromeaba el colaborador sobre la ropa que llevaban unas mujeres del público.

El humor de Kike

"Hoy tenemos una historia que te hiela la piel", anunciaba Kike. En ese momento introducían un vídeo de Rosa Conde, la reportera que cubrió el huracán Milton en Florida, donde se veía que una entrevistada buscaba a su padre en silla de ruedas.

"Fila Zero ha encontrado a su padre", afirmaba. De esta manera, bromeaban y emitían el vídeo de la estrepitosa caída de Mario Vaquerizo y aseguraron que el artista era el padre de la entrevistada. "La hija tiene 20 años más que Mario. Eso es raro. Como va a ser la hija...", se reía Ana Rosa. "Vaquerizo tiene una edad indeterminada, igual que Miguel Ángel Nicolás", seguía bromeando el sobrino de la presentadora madrileña.

Bromas sobre Mario Vaquerizo

"Que tú seas mi sobrino que parezcas mayor que yo no es mi culpa", ironizaba Ana Rosa sobre la edad de su sobrino. Rápidamente, Kike cambió de tercio y habló en directo sobre uno de los temas que más ha dado que hablar en los últimos días.

"Quien te dejó 'pimpante' de verdad, en la boda de Ángel Cristo, es un señor que se llama Parada", recordaba Kike sobre la curiosa escena vivida en la boda del hijo de Bárbara Rey.

Momento de la entrevista de Ana Rosa y Parada

TardeAR intentó hablar con José Manuel parada, colaborador de Y ahora Sonsoles, (competencia directa de Ana Rosa) y en el plano se podía ver a Víctor Sandoval, tertuliano de Ni que fuéramos Shh, disfrazado de Gilda, el célebre personaje de Rita Hayworth. Un directo que congresó a Mediaset, Atresmedia y al nuevo Sálvame de Canal Quickie. Un plano único de la televisión.

"Vivimos una situación preciosa que la vamos a recordar y desde aquí le mandamos un beso, que ahora estará con su otra jefa", se dirigía Kike Quintana, de forma amistosa a José Manuel Parada.

La cara de Ana Rosa al ver a Victor Sandoval (#NiQueFueramos17O) en su pantalla 😅😂



Tanto ha sido así que no ha querido hablar con Parada 😅 pic.twitter.com/YZDIdGrz6R — M 📺 (@casasola_89) October 17, 2024

"Tengo que decir que fue un malentendido. Luego Parada ya lo ha explicado. El pobre no oía nada y yo me reía", explicaba Ana Rosa sobre el gracioso momento protagonizado en la boda de Ángel Cristo. "Pero me reía de Sandoval", confesaba.

"Hombre normal", apuntaba Kike. "Pero no de él. Me hizo mucha gracia verlo allí", aclaraba. "Yo también me río de Sandoval", añadía Kike, tras imitar la risa de su tía. "Llevaba un pelucón, iba disfrazado", argumentaba la presentadora. "Hala, arréglalo", intentaba meter cizaña Kike Quintana. "Iba disfrazado y me hacía gracia", concluía la presentadora de TardeAR, al final de Fila Zero.