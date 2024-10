Ana Rosa Quintana defiende a Isa Pantoja y se dirige en pleno directo a su madre: "Vale ya de hacerle sufrir"

Como no podía ser de otra manera, TardeAR no ha dudado en abordar en la tarde de este lunes, uno de los temas más polémicos de las últimas horas. En este caso, hacemos referencia a la entrevista que concedió Isa Pantoja el pasado viernes en ¡De viernes!

En ella, los espectadores pudieron conocer de primera mano el relato de la hija de Isabel Pantoja sobre todos los problemas que ha tenido con su madre. Un testimonio desgarrador, donde se rompió a llorar en varias ocasiones durante la emisión del programa.

Ha profundizado sobre su proceso de adopción y cómo fue el duro momento cuando su familia le obligó a ir al ginecólogo para saber si era virgen. De esta manera, los colaboradores no han dudado en opinar sobre este tema y en apoyar a la colaboradora de Mediaset, que trabaja en Vamos a ver.

Mediaset España y Canal Sur Televisión Toñi Moreno se moja sobre la entrevista de Isa Pantoja: "Desde el viernes tengo un nudo que me aprieta el alma"

Ana Rosa Quintana introducía la noticia, desde el directo del plató de TardeAR, y no dudaba en usar un tono serio y directo: "De lo que vamos a hablar ahora, yo creo que no tiene arreglo. Y sobre todo, no tiene perdón de Dios".

"¿Cómo se puede hacer esto con una criatura que ya ha tenido la desgracia de estar en un orfanato? ¿Cómo no se puede cuidar, amar y proteger a una niña que has adoptado?", se dirigía, en directo, la conductora de TardeAR a Isabel Pantoja.

El relato de la hija de la Pantoja

"Creo que son de las peores cosas que yo he visto hacer. Lo que te da seguridad en la vida es haber sido querido o ser querido de pequeño, que tus padres te quieran", continuaba dirigiéndose a la tonadillera andaluza.

"Cuando la única persona que tienes, que es tu madre, no te quiere. Es un dolor, que es lo que vimos el viernes en Isa Pantoja", finalizaba Ana Rosa su duro monólogo frente a las cámaras de TardeAR.

Ana Rosa, en 'TardeAR'

Más tarde, abordaron más en detalle esta desgarradora entrevista de Isa Pantoja. "No hay nada que justifique que un hijo se sienta así de abandonado", senteciaba Ana Rosa en un momento del programa, antes de dar paso a fragmentos de la entrevista en De viernes.

"No me atreví a preguntarle ciertos episodios de su vida", confesaba Bea Archidona que estuvo presente en la entrevista del espacio conducido también por Santi Acosta. "No puedo ni verlo. Me pongo mola", afirmaba también Ana Rosa sobre este tema.

Isa Pantoja desconsolada

La presentadora de TardeAR preguntó a sus colaboradores si Isabel Pantoja había reaccionado de alguna manera a la entrevista de su hija. "No lo vieron. Se metió en su cuarto", informaba Antonio Rosi al respecto. "Hay que marcharse del mundo porque yo lo he visto en todas las redes sociales. Hay que irte a la Luna para no enterarte", apuntaba Ana Rosa, incrédula.

"Para la imagen de Isabel Pantoja esto puede ser lo que más le puede perjudicar. Más allá de Julián Muñoz, Marbella o su paso por la cárcel", no dudaba Ana Rosa en decir."Esto en un país como España creo que le puede hacer más daño que cualquier otra cosa", apuntaba. "Su entorno es consciente que todo esto le perjudica", también añadía Rossi sobre lo afirmado por su jefa.

Por otra parte, Ana Rosa ha querido mencionar a su compañero Joaquín Prat, que esta mañana conversó con Isa Pantoja en Vamos a ver. Quintana explicaba que se "había emocionado" cuando la hija de Isabel Pantoja le dijo: "Gracias, Joaquín porque lo único que necesito es cariño".

Finalmente, Ana Rosa quiso lanzar un último mensaje a la expareja de Julián Muñoz: "Por favor, señora. Que tiene una hija. Que tiene un nieto. Vale ya de hacer sufrir a esta criatura que no ha hecho nada".