Juan del Val habla alto y claro sobre las declaraciones de Isa Pantoja en 'La Roca': "Es gravísimo y es de denuncia"

Las declaraciones de Isa Pantoja en su paso por De viernes todavía retumban. De hecho, tal ha sido el calibre de sus palabras, que no sólo formatos de Telecinco se están haciendo eco de su paso por el magacín nocturno presentado por Santi Acosta y Bea Archidona. La cantante de Ahora estoy mejor se abrió como nunca sobre cómo se siente, llegando a lanzar duras declaraciones contra Isabel Pantoja y su familia. “Es como si me hubiese quedado huérfana otra vez”, expresó.

La magnitud de sus declaraciones, en las que se llegó a quebrar y derramó lágrimas, ha hecho que formatos como D Corazón en La 1 o La Roca en la Sexta estén analizando sus palabras. De hecho, su entrevista para el programa de Telecinco ha sido uno de los temas que Nuria Roca ha comentado en su programa dominical. Con Pilar Vidal presente en el plató, han hablado también de la reacción de Kiko Rivera a sus palabras.

El primogénito de la tonadillera escribía definía la entrevista en sus redes sociales como de “victimismo crónico”. “Isa P ha pasado por varias etapas. Ha vivido la época del dolor, la de la incomprensión. Ahora, diría que está pasando por el ciclo de rabia y enfado hacia su madre. Se ha despechado”, expresaba Marta Critikian. “Bueno, enfado educado. Ha sido muy respetuosa cuando hablaba”, agregaba Roca.

“Cualquiera que hubiera sufrido lo de esta niña, estaría echando fuego por la boca”, agregaba la periodista. “Totalmente. Además, ella lo ha explicado. El estar en el quirófano, el someterse a una operación y al despertarse, no ver a su madre… que no fuese a verla ninguno de los días. Uff… además, como ella lo explicaba, que miraba a la ventana esperando a que aparezca”, añadía Pilar Vidal.

“Su caso es muy especial. Ella ha sido ha dicho que ha sido abandonada dos veces, se ha sentido huérfana dos veces”, recalcaba Vidal. “¿Qué ha hecho en la vida para no tener ese cariño?”, preguntó de forma retórica la colaboradora. “Me llamaba la atención, de todo lo que contaba, ya diciendo cosas muy escabrosas, que había vivencias que no podía verbalizar ni explicar. Ya no sé de qué se está hablando”, compartía Roca.

Nuria Roca y Pilar Vidal en 'La Roca'.

La presentadora explicó lo que hizo que Juan del Val saltase. En De viernes, la hija de la tonadillera revelaba que su familia la obligó a ir al ginecólogo tras sospecha que había mantenido relaciones sexuales y buscaban saber si mantenía su virginidad. “Mi pared daba a la habitación de mi tío y es mi tío el que avisa a mi madre, le dice 'la niña habla mucho por las noches con alguien, ten cuidado', entonces es cuando pasa lo del ginecólogo”, relataba Isa P en el magacín nocturno.

“Voy al ginecólogo con mi hermano y con una pareja de él. Me ven, le dice él que quiere saber si yo he perdido la virginidad, yo tenía casi 17 años y el médico le dice '¿cómo?' y él le dice que quiere ver si sigo siendo virgen”, proseguía, dejando a los presentadores perplejos. Isa P reveló que el ginecólogo se negó en rotundo “por ética” profesional. Fue otro el que le revela a su familia que, efectivamente, había mantenido relaciones sexuales.

Juan del Val y Pilar Vidal en 'La Roca'.

"Viene el médico, me tumba en la camilla, no sabía qué hacer [...] Dice el médico 'efectivamente ya no es virgen', recuerdo a mi madre y es lo único que recuerdo, a día de hoy es muy traumático porque en ese momento yo no entendía”, explicaba.

Juan del Val no dudó en expresar el horror que sentía por las graves palabras de la estudiante de Derecho. “Me parece que es un maltrato”, señaló el escritor, quien afeó la actitud de Kiko Rivera a las palabras de su hermana.

“Que una acusación tan enormemente grave como que te obliguen ir a un ginecólogo para ver si sigues siendo virgen, lo primero que debía hacer es desmentirlo, cosa que no ha hecho. El problema es que no lo vea tan grave y lo es. Me parece de denuncia, era una menor”, señaló rotundamente. “Es de maltrato”, añadieron Critikian y Roca.