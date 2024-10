Telecinco, de nuevo contra Isabel Pantoja tras la última entrevista de Julián Muñoz: Isa Pantoja irá a ‘¡De Viernes!’

Isabel Pantoja volverá a tener un día complicado este viernes por Telecinco. Tras haberse enfrentado a una entrevista póstuma de Julián Muñoz, en la que no se dejaba bien parada su figura, Mediaset vuelve a azotar a la tonadillera con un relato que no hará ningún bien a su imagen.

Tal como el grupo de Fuencarral ha adelantado, este 18 de octubre Isa Pantoja se sentará en directo en el plató de ¡De Viernes! para abordar una de las entrevistas más difíciles de su vida, en la que expondrá los motivos que le han llevado a poner punto final a la relación con su madre.

Durante la emisión del programa, además, se descubrirán “dolorosos episodios de la relación con su familia”. Durante su intervención, estará acompañada por su marido, Asraf Beno, muy conocido en el universo de Telecinco por sus participaciones en magacines y realities. En el adelanto se le escucha decir: "Es como si hubiese perdido una madre por segunda vez ¿Qué tan grave he hecho para que ella no quiera saber nada de mí? Me adoptó y como quien abandona... es que ni a un perro''.

Hay que destacar que, durante años, Telecinco ha machacado de forma constante la figura de Isabel Pantoja. Y es que han sido muchos los testimonios que han ofrecido en los que se mancha la imagen de la intérprete de Marinero de luces, haciendo, en ocasiones, de series documentales cuyo único fin era hacer daño a Isabel.

Tanto es así que, incluso, Sálvame, en su despedida, acabó buscando las cosquillas a Isabel Pantoja. Y es que en su penúltima entrega, uno de sus reporteros acudió a la puerta de la finca Cantora, que todavía es de su propiedad, e hizo una pintada poniendo “Sálvame R.I.P”, con los números 09 – 23, en referencia a los años que en formato ha estado en pantalla.

José Antonio León, el encargado de la pintada, aseguró que se trataba de “un mensaje para que Isabel Pantoja siempre los tenga en su memoria. Nos ha dado muchas alegrías, nos ha dado mucho sufrimiento, y muchos momentos que hay que agradecerle”.

Exclusiva de Ángel Cristo

Por otro lado, ¡De Viernes!, tan solo 24 horas después del esperado ‘sí, quiero’, ofrecerá imágenes exclusivas del enlace de la que desde Telecinco califican como “una de las bodas del año”, la de Ángel Cristo Jr. y Ana Illas.

El programa que presenta Santi Acosta y Beatriz Archidona emitirá en exclusiva las imágenes de la ceremonia y de la celebración posterior, en la nueva entrega del programa que Telecinco emite mañana a partir de las diez de la noche. El espacio ofrecerá con todo lujo de detalles lo sucedido en un evento marcado por las ausencias de Bárbara Rey y Sofía Cristo.