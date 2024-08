Isa Pantoja, alto y claro sobre los últimos acontecimientos de su madre: “Ella está muy susceptible siempre”

La vida personal y profesional de Isabel Pantoja ha vuelto a centrar buena parte de la información del programa Vamos a ver de este 9 de agosto. Por un lado, Kike Calleja ha asegurado que Anabel Pantoja, ha quedado con Mariló, la hasta hace poco amiga cercana de la cantante, y que esto podría sentar mal en su entorno.

Además, el programa ha explicado que los planes más inminentes de Isabel Pantoja implican en una mudanza: tendría pensado trasladarse hasta Madrid, en una casa de alquiler con opción a compra. En este último sentido, en el programa han llegado a hacer chistes sobre si a la cantante de Se me enamora el alma le podría interesar más el comprar un panteón.

Isa Pantoja, hija de Isabel, participaba esta mañana, y ha opinado sobre estos temas. Así, ha destacado cómo Mariló se ha comportado de una manera diferente a la de otros examigos de Pantoja, que tras romper la amistad han ido a los programas de televisión a airear todo tipo de trapos sucios. “No lo veo como una gran cosa. No creo que tenga que pedirle permiso a mi madre para cenar con Mariló”, opinaba la colaboradora. “Otra cosa es que quedase yo para cenar yo con ella, que solo la conozco de algún evento, y eso sí sería raro”, añadía la esposa de Asraf Beno.

Entonces Omar Suárez aprovechó para lanzar una pregunta a Isa: “¿Crees que tu madre le va a dar importancia y le va a molestar, conociendo a tu madre?”. “Depende de lo que haya pasado. Es que yo lo siento, pero no lo tengo tan claro”, comenzaba a explicar la intérprete del tema Ahora estoy mejor.

Tal como recordaron en el programa, Isabel Pantoja era muy amiga de Mariló, pero rompieron su amistad por culpa de Agustín Pantoja. “Sí que cualquier cosa, también es verdad que ella está muy susceptible siempre. Entonces, qué sé yo”, terminaba de exponer Isa.

“Qué culpa tengo yo”

En su intervención en el matinal de Telecinco, Isa Pantoja recordó que ella nunca ha quedado con personas que fueron íntimas de su madre, pero que la relación, con el tiempo, se desgastó. “Yo no he quedado con Raquel (Bollo), ni Luis (Rollán), ni Las Mellis, ni Sylvia Pantoja ni con Julián Muñoz”, enumeraba. “Me los he encontrado, a algunos de ello”, añadía.

En ese sentido, le pusieron en la mesa el nombre de María del Monte. “La última cosa que me dijo mi madre es que yo podía hablar con ella perfectamente, que no necesito su permiso, pero es que es mi madrina. Qué culpa tengo yo de que ella eligiera que es mi madrina”, exclamaba la hermana de Kiko Rivera.