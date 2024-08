TVE, medalla de oro en críticas del público por su cobertura de los Juegos Olímpicos de París 2024

Nunca mejor dicho, TVE está haciendo su agosto con los Juegos Olímpicos de París 2024. Junto con la recientemente emitida Eurocopa, la cadena pública está viviendo una particular primavera de datos de audiencia. Ahora bien, eso no implica que esto la exime de críticas. De hecho, las Olimpiadas están encontrándose con reacciones negativas por parte de público en redes sociales. La cobertura que está realizando la Corporación se ha puesto en entredicho.

El reto que tiene RTVE con la cobertura de los Juegos Olímpicos está a examen por la manera en la que distribuye la emisión de las diferentes competiciones deportivas en sus distintos canales. La Corporación cuenta con La 1, La 2, Teledeporte y RTVE Play para retransmitir los diferentes deportes que buscan medalla. Ha sido en este punto donde han surgido las críticas.

A la hora de seleccionar qué deportes se ven en La 1, el canal principal del ente, en donde han surgido las críticas más sonadas. Cambios de programación inesperados, competiciones que se dejan a medias o priorizar en deportes más populares como el fútbol, el tenis o el baloncesto en detrimento de otros. En este último apartado, las críticas han surgido en cómo RTVE ha dado una prioridad excesiva al fútbol, hasta el punto de emitir en La 1 el enfrentamiento entre países que no son España en lugar de emitir deportes en los que atletas españoles sí que tienen opción a presea.

Es lo que comenta el periodista deportivo Rubén Carballo en sus redes sociales, tildando la actitud de la Corporación de “fútbol-céntrica”. “Veo que en La 1 ponen el partido por el bronce entre Egipto y Marruecos. Ello mientras va a empezar a competir Albert Torres en el ómnium masculino en ciclismo en pista”, escribía. “Con este futbolcentrismo… es imposible crear cultura deportiva”, señalaba.

El mismo periodista mostraba su indignación cuando, precisamente, RTVE optaba por quitar la emisión del ómnium masculino en ciclismo en pista por emitir el partido de baloncesto entre Serbia y Estados Unidos. “El deportista español, relegado a RTVE Play. Y los dos canales principales, con eventos que no son de interés general. Y es la televisión pública, madre mía”, expresaba en otro post en X (antes Twitter).

No era el único que se quejaba en redes, otros espectadores compartían también su disgusto por la emisión. “Imaginad que Albert Torres gana el bronce en ciclismo en pista y no se hubiese visto por la televisión de RTVE, porque estaban con [un partido de fútbol] entre Marruecos y Egipto y otro [de baloncesto] entre Francia y Alemania. ¡Qué pena que el karma no actúe cuando se le necesita!”, expresaba otro internauta. Torres rozó presea, al quedar en cuarta posición.

“Tristísimo”, se lamentaba otro, ante la clara falta de compromiso de RTVE de priorizar en las competiciones en las que participan atletas españoles, a pesar de ser con deportes más minoritarios. No parece que a TVE le esté afectando estas críticas, dado que tiene buena parte del mes de agosto asegurado en cuestión de datos de audiencia. El 11 de agosto será cuando se clausuren estas Olimpiadas, lo que le deja a TVE con buenos datos para enfrentarse a agosto.

Eso no impide que, quitando la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, la Corporación esté viviendo una temporada estival llena de fracasos. A excepción del Grand Prix, las apuestas del ente público para este verano no están funcionando, con el fiasco de Los Iglesias. Hermanos a la obra o la tercera temporada de Hit, ambas relegadas al late night y con el docu-reality llevado a las madrugadas de los viernes, una de las peores franjas del ente público.