Jorge Javier Vázquez reaparece en Telecinco con motivo de la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno

Este viernes 13 de octubre se produjo uno de los momentos más esperados de este otoño: la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno. Tras haber contraído matrimonio civilmente en la ciudad de Fuenlabrada (Madrid) el pasado martes 10 de octubre, la pareja ha realizado la celebración, con enlace incluido, en Sevilla, que se ha vestido de largo para celebrar las nuevas nupcias de la hija de Isabel Pantoja. Un evento que supuesto también la reaparición pública de Jorge Javier Vázquez.

Había mucha expectación con ver al presentador catalán acudir al enlace. Y es que Jorge Javier Vázquez no era un invitado cualquier, sino el mismísimo padrino de la novia. De ahí, que su vuelta se antojase imprescindible. Se trataba también de su reaparición tras la cancelación fulminante de Cuentos chinos, el fallido formato de access prime time con el que buscó competir contra El Hormiguero.

A diferencia de lo sucedido con la cancelación de Sálvame, con la que el conductor estuvo de baja médica y sólo se le vio acudir al musical de Aladdin acompañado por Rocío Carrasco; el rostro del presentador era muy distinto, mostrándose contento por el enlace de Isa P y también orgulloso de la labor que le pidió la cantante de Ahora estoy mejor. “En ningún momento dudé a la hora de ser su padrino”, dijo el presentador a los medios de comunicación presentes.

[Asraf, el joven de recursos limitados que buscaba la fama y se casa con la hija de la mujer más famosa de España]

Vázquez acudía a la finca, Hacienda Al-Baraka, donde tenía lugar el enlace con ropa informal, dado que tenía previsto ponerse el traje para la boda ya dentro del recinto. “Ya he hablado con ella esta mañana, le he dicho: ‘¡Oye! Lo que tenemos que hacer es ensayar el paseo. Tiene que salir perfecto, no podemos dejar nada para la improvisación. Ahora, quiero ensayarlo con ella”, compartía el presentador.

Isa Pantoja y Jorge Javier Vázquez en 'Cuentos chinos'.

El comunicador catalán también reveló que él no ha sido el principal motivo de que ni Isabel Pantoja ni Kiko Rivera hayan acudido al enlace. “Le dije [a Isa Pantoja]: ‘Puedes utilizarme de comodín’. Pero, si llegado el momento me dices: ‘Jorge, que viene mi madre. Por favor, no vengas’, yo lo entendería perfectamente. Y con el hermano también, se lo comenté de la misma forma. O sea, que yo, desde luego, no soy el motivo para que Isabel Pantoja hoy no esté aquí”, compartía.

Unas declaraciones que se han producido justo en el magacín que ha sustituido al mítico formato de La Fábrica de la Tele. Además, Jorge Javier Vázquez no ha sido el único que se ha mostrado en contra de la decisión de la tonadillera de no ir a la boda. Ana Rosa Quintana, quien no estaba presente este pasado viernes 13 por ser puente (tampoco pudo acudir a la boda), declaró recientemente que no compartía la decisión de la folclórica de no acudir.

“Lo que es imperdonable es que no vayan Isabel Pantoja y Kiko Rivera. La familia, pase lo que pase, hay que estar en los momentos importantes, pase lo que pase hay que reencontrase y olvidar”, respondió a Europa Press durante la celebración de la 2ª edición de la Semana Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF) celebrada en el hotel Wellington de Madrid, donde recibió el Premio Flamenco en la Piel.

