Sánchez entra en tromba en Cataluña convirtiendo su carta de no dimisión en el guion de la campaña

Pedro Sánchez ha entrado en tromba en la carrera hacia las elecciones catalanas. Y lo ha hecho convirtiendo su carta a la ciudadanía, en la que amagó con dimitir, en el guion de la campaña electoral. Aunque el presidente aseguró en su misiva que la reflexión era netamente personal, este jueves acabó transformando muchas de las ideas ahí recogidas en eslóganes políticos.

Sánchez se trasladó este jueves hasta Sant Boi de Llobregat (Barcelona) para participar en su primer mitin de la campaña catalana, tras suspender sus anteriores apariciones por el periodo de reflexión. Ahí, el presidente del Gobierno utilizó, al menos, ocho expresiones que se encuentran de manera literal en su carta de la semana pasada.

Desde la "máquina del fango" a preguntarse si "merece la pena", pasando por acusar de "judicializar" los "bulos" porque la "derecha y la ultraderecha" no "aceptan el resultado de las urnas"... la carta de la semana pasada parece un boceto de su primer discurso en Cataluña. De hecho, Sánchez apenas reservó los últimos cuatro minutos de su discurso para hablar de la comunidad autónoma y de su candidato, Salvador Illa.

Un sondeo elaborado por SocioMétrica para EL ESPAÑOL ya reflejó, este miércoles, que el 71% de los españoles considera que Sánchez nunca pensó en dimitir y que actuó movido por "estrategia política". Otro sondeo, publicado el jueves, explicaba que el amago de dimisión de Sánchez ha impulsado a Salvador Illa en porcentaje de voto y escaños.

1. No es personal

En su carta a la ciudadanía, Sánchez aseguraba que los presuntos ataques que sufre no son a nivel personal, sino por lo que representa en lo político. Lo mismo decía de la querella contra su mujer, Begoña Gómez.

"No soy un ingenuo. Soy consciente de que denuncian a Begoña, no porque haya hecho algo ilegal [...], sino por ser mi esposa. Como soy también plenamente consciente de que los ataques que sufro no son a mi persona, sino a lo que represento: una opción política progresista, respaldada elección tras elección por millones de españoles, basada en el avance económico, la justicia social y la regeneración democrática", decía en la carta.

Esto ha dicho en el mitin de este jueves: "Yo siempre he tenido claro que no me acosan, no me atacan, no me difaman, por ser Pedro Sánchez. Lo hacen por ser secretario general del PSOE, que cumple hoy 145 años de vida, siendo 145 años en los que nos hemos dedicado a la lucha por la dignidad de la mayoría frente a los de arriba".

2. ¿Merece la pena?

La parte de la carta que más repercusión tuvo durante sus cinco días de reflexión era aquella en la que Sánchez decía que "la pregunta que legítimamente me hago es ¿merece la pena todo esto?". Tanto su partido como otros agentes sociales que le apoyaron le dijeron en ese momento que sí, que merecía la pena.

En el acto de este jueves, Sánchez dijo hasta en seis ocasiones que sí "merece la pena". Merece la pena seguir en el poder, ha asegurado, para subir el SMI, revalorizar las pensiones, subir las becas, etcétera.

3. La máquina del fango

"Sin ningún rubor, el señor [Alberto Núñez] Feijóo y el señor [Santiago] Abascal, y los intereses que a ellos les mueven, han puesto en marcha lo que el gran escritor italiano, Umberto Eco, llamó la máquina del fango. Esto es tratar de deshumanizar y deslegitimar al adversario político a través de denuncias tan escandalosas como falsas". Eso es la carta.

Esto es el discurso: "Así que sí, lo tengo claro. No solamente merece la pena, sino que me tenéis dispuestos a hacer frente a la máquina del fango de Feijóo y de Abascal. Una máquina del fango que tiene a seudomedios de comunicación que hacen circular bulos, desinformación, mentiras y ataques personales".

4. Judicializar los bulos

Sánchez se dispuso este jueves a explicar cómo funciona esa hipotética máquina del fango. Dijo que esos "bulos" se propagan por los medios de comunicación y las páginas web, que luego el PP y Vox los llevan "a las tribunas políticas" y que luego hay asociaciones "ultraderechistas" que los "judicializan ante los tribunales".

En su carta de la semana pasada, Sánchez también hablaba de Manos Limpias, la asociación que interpuso la denuncia contra Begoña Gómez, como "asociación ultraderechista". Además, cuenta que Feijóo le denunció ante la Oficina de Conflicto de Intereses.

Y seguía: "La denuncia fue archivada por dicho organismo, cuyos funcionarios fueron descalificados posteriormente por la dirigencia del PP y de Vox. Seguidamente, instrumentalizaron su mayoría conservadora en el Senado, impulsaron una comisión de investigación para, según dicen, esclarecer los hechos relacionados con este asunto. Como es lógico, faltaba la judicialización del caso. Es el paso que acaban de dar".

5. No acatan el resultado

Según dijo Sánchez este jueves, la máquina del fango se pone en marcha "porque aquellos que están en la derecha y en la ultraderecha y que atacan la democracia, atacan nuestra convivencia porque no aceptan el resultado de las urnas del pasado 23 de julio".

Esta es una afirmación habitual en las filas del PSOE tras las pasadas elecciones generales. Y así aparece recogido también en la carta: "La democracia habló, pero la derecha y la ultraderecha, nuevamente, no aceptaron el resultado electoral".

6. Autonomía política

Para Sánchez, esta situación no es nueva, sino que tiene lugar desde que recuperó la secretaría general del PSOE tras haber sido defenestrado por los suyos al mantenerse en el "no es no" a Mariano Rajoy.

"Esta lucha comenzó hace años. Primero, con la defensa que hicimos de la autonomía política de la organización que mejor representa a la España progresista, el Partido Socialista. Pugna que ganamos", se lee en la carta.

"Hace diez años, lo que hicieron fue tratar de convertir al Partido Socialista en la muleta del Partido Popular. Y la militancia, y los votantes del PSOE también aquí en Cataluña, dijeron que no. Se rebelaron. Y logramos la autonomía política de un proyecto que representa a la mayoría de progresistas en nuestro país", se escucha en el discurso.

7. Moción de censura y Txapote

Tras obtener la "autonomía política", Sánchez explica que la lucha siguió a partir de 2018. "Segundo, tras la moción de censura y las sucesivas victorias electorales de 2019, el sostenido intento de deslegitimación del gobierno de coalición progresista al calor del ignominioso grito de que te vote Txapote", dice en la carta.

En el discurso, Sánchez dijo que "luego vino la moción de censura y las victorias electorales del año 2019, y dijeron que te vote Txapote y que yo era un okupa y que había que derogar el sanchismo".

8. Lo político no basta

Y tras todos esos episodios, las elecciones de 2023. Para Sánchez, según explicó en el mitin, tras las elecciones, sus adversarios "se dieron cuenta de que ya no valía solamente con lo político, sino que tenían que ir contra el PSOE con todos los medios".

Lo dijo igual en la carta: "No aceptaron el resultado electoral. Fueron conscientes de que con el ataque político no sería suficiente y ahora han traspasado la línea del respeto a la vida familiar de un presidente del Gobierno y el ataque a su vida personal".