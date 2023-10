Belén Esteban envía su apoyo a Telecinco: "Deseo que Mediaset haga las audiencias que tenía 'Sálvame'"

Desde el fin de Sálvame, Belén Esteban está enfocada principalmente en su faceta como empresaria, buscando impulsar su compañía Los Sabores de la Esteban. La televisiva se ha dejado ver como uno de los famosos que ha aceptado el reto The Fresh Chicken Challenge, con la cadena de comida rápida Popeyes ha celebrado la apertura de su local número 100 en España. Un evento en el que tuvo palabras tanto para su antigua cadena, Telecinco, como para Jorge Javier Vázquez.

En una entrevista concedida a El Plural, la de Paracuellos es muy consciente de la situación que está viviendo su antigua cadena. A pesar de que este pasado verano tuvo varios rifirrafes con distintos formatos de la cadena, como Fiesta o Así es la vida, en los que se hablaba de una presunta crisis matrimonial de la empresaria con su marido, Miguel Marcos; la televisiva ha querido dar palabras de apoyo para Telecinco. Eso sí, con su característico tono de humor.

“A los que están, yo les deseo toda la suerte del mundo. Pero el programa de mi vida ha sido Sálvame”, reconocía. Cuando le preguntaban por la situación que está viviendo la cadena, la cual está teniendo una crisis de audiencias sin precedentes, la de Paracuellos quiso que remontasen en audiencias. “Lo que deseo a Mediaset es que haga las audiencias que hemos hecho nosotros”, dijo entre risas, para aclarar que su mensaje iba en serio. “No, es broma. Yo los quiero mucho”, añadía.

[Jorge Javier Vázquez reaparece en Telecinco con motivo de la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno]

Belén Esteban, durante la presentación de la campaña de Crea Energía.

Belén Esteban, quien era una de los duelistas del challenge de Popeyes junto con Ceciarmy, Ana Brito y Josie, tuvo palabras también sobre Jorge Javier Vázquez y su situación tras la cancelación de Cuentos chinos. “Está muy bien, está tranquilo. Él es de Mediaset y lo que diga la cadena, él lo tiene que hacer. Para mí, Jorge Javier es el mejor presentador que ha dado la historia de la televisión, con sus cosas, como las tiene todo el mundo. Yo sólo quiero que la gente sea feliz”, confesaba.

Por supuesto, la televisiva no ha dudado en promocionar Sálvese quien pueda, el docu-reality que ha rodado para Netflix con sus antiguos compañeros de Sálvame y con el que hizo un viaje por las Américas. El formato podrá verse el 10 de noviembre en la plataforma y la de Paracuellos no ha dudado en promocionarlo. “Estoy muy contenta. Sobre todo porque se ha anunciado ya la fecha de estreno de Sálvese quien pueda, fantasía pura. Es un proyecto muy bonito, la verdad que sí. Me lo pasé muy bien y mis compañeros también”, confesaba a Europa Press.

Sigue los temas que te interesan