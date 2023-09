Belén Esteban confirma que fue tentada por varias cadenas y se postula para ‘Cuentos chinos’: “Falto yo”

profesional después de que Telecinco finalizase Sálvame el pasado mes de junio. En la actualidad tiene entre manos el estreno de Sálvese quien pueda, un docurreality que se verá en Netflix y en el que recorre varios países junto a los que fuesen sus compañeros, y además, tiene otros proyectos de los que no ha querido, de momento, soltar prenda.

“No estoy en el paro. La gente me para por la calle y me da el pésame. Sigo trabajando”, ha declarado la ganadora de Más que baile a la revista Semana. En ese sentido, relata una vez más que tiene contrato con su productora, La Fábrica de la Tele, y “hay sorpresas que no puedo contar, pero que van a sorprender muchísimo”.

Esa productora, que era la responsable de Sálvame, es la que ahora está detrás de Cuentos chinos, el programa que presenta Jorge Javier. “Me encanta, pero ahí falto yo”, dice en tono de humor la de San Blas, que desde que se cancelase Sálvame no ha dejado de decir que Vázquez es el mejor presentador que tiene este país. “Yo lo veo siempre. Me encanta Susi Caramelo. Aunque todo el mundo tenemos nuestras cosas, para mí el mejor presentador es Jorge Javier Vázquez”, asegura.

[‘Así es la vida’ vuelve a tirar de ‘Sálvame’ y ficha a Carmen Borrego, que empieza con una petición]

Desde el final de Sálvame hay compañeros suyos que han encontrado trabajo en Telecinco como Carmen Borrego, José Antonio Avilés y Antonio Montero, que están en Así es la vida. Gema López, Laura Fa y Adela González se han ido a Atresmedia, y otras compañeras, como Terelu, han dado el salto a TVE, y que será colaboradora de La plaza de La 1, el programa que próximamente estrenará Jordi González. Sobre esto, Belén se muestra feliz, porque para ella Jordi es un profesional “maravilloso”.

¿Veremos a Belén Esteban en una cadena diferente a Telecinco? La posibilidad está ahí, pues asegura que le han tentado desde otros canales, pero no ha querido detallar para cuál ni para qué programa.

Más allá de la pequeña pantalla, y de su conocida empresa de productos alimenticios, Belén Esteban también ha encontrado trabajo en el mundo de las energéticas. Y es que protagoniza una campaña de CreaEnergía, en cuya presentación atendió a los medios. La compañía tendrá una tarifa con su nombre, y a través de la inteligencia artificial, ella será quien responda las llamadas de los clientes.La antaño conocida como princesa del pueblo, Belén Esteban, está viviendo una nueva etapa

Sigue los temas que te interesan