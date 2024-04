La infanta Sofía cumple 17 años: los secretos de la mejor 'escudera' de Leonor y su importante papel en la Corona

Un 29 de abril de 2007 venía al mundo en Hospital Ruber Internacional de Madrid la segunda hija de los entonces Príncipes de Asturias. Sin pretenderlo, su llegada cumplía su primera gran función en la Corona, aunque ese bebé regordete ni siquiera podía imaginarlo en aquel entonces.

Ahora, con 17 años, su posición en la Familia Real va cobrando peso, al tiempo que vuela con más libertad en el terreno personal. Sofía de Borbón Ortiz nació Infanta y tras la coronación de su padre y el 'ascenso' de Leonor como heredera, hoy es la única de Zarzuela.

Muchas cosas en su vida son novedosas. Una de las primeras tradiciones que se saltaron con ella fue la de no hacerle agujeros en las orejas cuando nació, algo que sí sucedió con la primogénita. Quizá algunos os hayáis fijado en que sigue sin llevar pendientes, algo que no deja de resultar extraño para una adolescente de su edad.

[Los últimos estrenos de Letizia, Leonor y Sofía: una bomber 'low cost', un jersey estilo Kate Middleton y un abrigo italiano]

Su bautizo también fue especial, pues sus padres decidieron celebrarlo en el jardín del palacio de Zarzuela, improvisando un altar delante de la ermita. Sus padrinos fueron su abuela materna, Paloma Rocasolano, y el príncipe Konstantin de Bulgaria. La reina Sofía se llevaba el mayor homenaje: el nombre de su nieta.

Los entonces príncipes Felipe y Letizia, con Sofía en brazos. Casa Real

Sofía de Borbón ocupa el segundo puesto en la línea de sucesión al trono y su nacimiento fue importante para Leonor, no solamente por motivos sentimentales. En la legislación española el varón aún tiene preferencia sobre la mujer en los derechos dinásticos, lo que quiere decir que si hubiera nacido un niño, la heredera hubiera perdido la corona, a no ser que se reformara la Constitución para acabar con esa discriminación por razón de género.

Pero fue niña, Sofía, así que el problema desapareció porque, además, no ha habido más descendencia. Así pues, la llegada de la benjamina del clan fue crucial para la primogénita. Desde niñas, Felipe VI y Letizia han querido que ambas reciban la misma educación, sin distinción de ningún tipo, pese a ser conscientes de los distintos papeles que ocupan en la Institución. Han ido al mismo colegio, el centro Santa María de los Rosales en Madrid, y luego las dos han cursado bachillerato internacional en el UWC Atlantic College de Gales.

¿Formación militar?

Actualmente, la Infanta se encuentra terminando el primer curso y después de verano comenzará la recta final. Ha sido su primera experiencia fuera de Zarzuela, viviendo de manera independiente, alejada de privilegios y de controles más o menos férreos. De todos es sabido que la Reina protege con celo la privacidad de sus hijas y limita a lo meramente imprescindible sus apariciones públicas.

La Infanta estudia bachillerato internacional en Gales, como hizo su hermana. Gtres

Sofía también es un valor importante para la Corona, pese a no ser en este momento la heredera al trono. "Si a Leonor le pasa algo, en algún momento será su hermana la que ejerza ese segundo papel, como está pasando en Inglaterra con la princesa Ana y el rey Carlos III durante su enfermedad. Entonces, tampoco la pueden dejar libre, ni exponerla. Harán lo posible porque la heredera llegue al trono y su hermana esté protegida", dice Silvia Taulés, periodista experta en Casa Real y autora del libro Los sobrinos del Rey (Ediciones B, 2024).

De momento, la menor de las Borbón tiene que terminar su segunda etapa educativa antes de pasar a la Universidad. Hay quien cree que entraría dentro de lo posible que, al igual que la Princesa de Asturias, ella también tuviera formación castrense. "La reina Letizia siempre las ha querido educar por igual y no quiere que una tenga unos privilegios o unas obligaciones y la otra no. Incluso no me extrañaría nada que Sofía terminara haciendo un curso militar también", añade Taulés.

[La gran sorpresa de la infanta Sofía: así será su debut representando a la Corona en un acto en solitario]

Mientras llega ese momento, la Infanta va adquiriendo compromisos poco a poco antes de su mayoría de edad. En unos meses protagonizará su primer acto en solitario, presidiendo y entregando los premios de fotografía de Patrimonio Nacional que llevan su nombre. Lo hará con 17 años ya cumplidos, mientras que el debut de Leonor fue a los 15.

El más fiel apoyo de Leonor I

Las dos hermanas tienen una relación especial y están muy unidas. Esa simbiosis es también importante para la Corona. Como ha sucedido con otras reinas, Sofía será el mayor apoyo y la 'escudera' más fiel de la futura Leonor I de España, tanto en lo personal como en lo institucional. Basta con mirar un poco hacia las monarquías europeas para comprobar el peso de las hermanas: la princesa Margarita fue la compañera en la sombra de Isabel II, Irene de Grecia lo es de la emérita Sofía, o la princesa Benedicta para Margarita de Dinamarca. Nadie mejor que ella para acompañarla en el camino.

Sofía y la Princesa de Asturias están muy unidas. Gtres

Los llamados "segundones" en ocasiones tienen un devenir difícil en la monarquía, no sucederá así con la Infanta, precisamente por la educación recibida y su preparación. Pero, indudablemente, hay corsés que no ha de ceñirse, como en el caso de su hermana. La personalidad de la hija pequeña de Letizia es afable y discreta, le apasionan los deportes, especialmente el fútbol y, como su madre, apoya el deporte femenino. Solo hay que recordar su entusiasta presencia en la final del Mundial de Sídney, donde las chicas de La Roja se alzaron con el triunfo.

[Los detalles de la vida de la infanta Sofía en Gales: todas las imágenes que no habías visto hasta ahora]

La verdadera 'it girl' de Casa Real

Como Letizia y Leonor, también le interesa mucho la moda y tiene un estilo propio y menos protocolario que su hermana (porque ella puede). En los últimos años, hemos visto su evolución: los vestidos naíf y los looks elegantes de aire parisino han dado paso a prendas más vanguardistas y atrevidas. Las aberturas son su gran pasión y las luce sin reparos, tanto en actos importantes como los Princesa de Asturias o su ceremonia de confirmación.

Los Reyes, con sus dos hijas, en la confirmación de la Infanta. Gtres

No es de extrañar que los expertos en moda hayan puesto sus ojos en ella. Jesús Reyes, periodista y autor de Leonor. El estilo de una Borbón y Ortiz, comenta a Magas: "Sofía va a ser la auténtica it girl del núcleo duro, nos va a sorprender muchísimo. Su papel secundario, no sujeto a códigos tan estrictos como los de Leonor, hará de ella, quizá no una Victoria Federica, pero sí con un estilo muy rompedor y llamativo y con muchísima más carga de libertad".