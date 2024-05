Ni Mahou ni San Miguel: esta es la ganadora como mejor cerveza de España, según el periódico The Sun

El periódico británico The Sun ha hecho un ranking de las mejores cervezas de España. Y la mejor no es ni Mahou ni Estrella de Galicia. Según este diario, la mejor cerveza que se fabrica en el país es de Sevilla.

El reportaje hace un análisis de las cervezas que, aunque se fabrican en España, se venden en el Reino Unido. "Hemos probado las mejores cervezas que se venden en los supermercados de Reino Unido y el delicioso ganador es de la tienda bajo precio Iceland", señala la información.

"Ahora que sale el sol, es el momento perfecto para abrir una cerveza para tomarla al aire libre e imaginar que estás de vacaciones en España", señala la periodista que firma la información, Hayley Minn.

[La mejor ensaladilla de Sevilla se sirve en un bar que cambió su nombre por un enfado de Walt Disney]

¿Por qué esta curiosidad de los británicos por las cervezas españolas? Señala la Minn que porque "una de cada pintas que se venden en el Reino Unido ya vienen de España".

La mejor cerveza de España

Entonces ¿cuál es la mejor cerveza de España para los británicos? Es de Sevilla y acaba de desembarcar en el Reino Unido. Se trata de Cruzcampo. Esa es la elegida con una nota de cinco puntos sobre cinco, de acuerdo al análisis de The Sun.

"Recientemente visité Sevilla, donde no puedes ir a ningún bar que no tenga un anuncio de Cruzcampo", indica la información. The Sun recuerda que la marca se fundó en 1904 y que, en la capital andaluza, es la que mayor arraigo tiene.

¿Sabe igual la Cruzcampo en un pub de Londres que en un bar de Santa Cruz? Sí, responde la periodista. "En el mismo momento en que di un sorbo a la Cruzcampo en el Reino Unido sentí que me había transportado a Sevilla, bebiendo una cerveza en una terraza con vistas a las calles adoquinadas", explica.

"Más afrutada que las cervezas británicas la hace deliciosa. Sin embargo, eso no oculta el sabor de la malta y el lúpulo de forma clara", señala la crítica de cervezas.

Tapas y cerveza

"Es una cerveza tan buena y refrescante que es justo lo que te apetece en un día caluroso de verano", añade The Sun. ¿Lo único que echó en falta la periodista de la Cruzcampo en el Reino Unido? "Las tapas", responde ella.

Encontrar Cruzcampo en el Reino Unido es, desde la última campaña de la empresa sevillana, algo fácil. De hecho, está ya en 10.000 bares y pubs y en siete de cada diez supermercados, según la compañía.

Empatada con Cruzcampo, The Sun sitúa a Estrella de Galicia. También saca cinco puntos de cinco. "En cuanto probé la Estrella de Galicia todos los recuerdos del sol, el mar y la arena de mis vacaciones en España volvieron a mi cabeza", indica la periodista.

Mahou, la peor cerveza de España

"Es una cerveza muy refrescante que tiene un buen equilibrio entre los sabores", indica, donde destaca "las notas cítricas". "Fácil de beber", añade el periódico británico, se trata de una cerveza "auténtica" fundada en 1906.

¿Y cuáles son las cervezas perdedoras? Madri, que saca cuatro puntos de cinco; San Miguel, que obtiene de The Sun solo tres de cinco puntos; Mahou, la peor cerveza de España según este medio, con solo dos puntos de cinco posibles; Rosa Blanca, que empata con Mahou; y Estrella Damm, con tres de cinco puntos.