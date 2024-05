El aire acondicionado que no necesita instalación y enfría habitaciones utilizando un 90% menos de electricidad

El verano en España comienza a mediados del mes de junio. Sin embargo, y aunque el refrán dice que "hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo", las temperaturas continúan subiendo en todo el país, alcanzando los 34 ºC en algunas localidades, como Granada o Huelva. Un calor que está provocando que muchos recurran en pleno mayo al aire acondicionado para mantenerse frescos en casa. Unos aparatos que cada vez cuentan con más tecnologías y modelos, como uno de Xiaomi que enfría habitaciones en minutos u otro que no necesita electricidad. Incluso existe uno nuevo que no requiere instalación y usa un 90% menos de energía.

TerraBreeze, ideado por una empresa austriaca Social Cooling, es un innovador sistema de aire acondicionado de bajo consumo que se ha diseñado para reducir el gasto energético hasta un 90% en comparación con los dispositivos de refrigeración tradicionales. Un invento que es plug and play, es decir, que no necesita instalación, ya que solamente basta con conectarlo al enchufe para ponerlo en funcionamiento. No sólo eso, sino que tampoco requiere de una unidad exterior o manguera de escape, por lo que es fácil de usar y no hay que estar haciendo obras en casa.

Este invento nació en el tercer trimestre de 2023 y del impulso de sus creadores por buscar una alternativa sostenible a los sistemas clásicos de refrigeración convencionales que respondiera a la creciente demanda global de productos ecológicos sin comprometer la comodidad de los usuarios. Un innovador aire acondicionado que ofrece un diseño que combina funcionalidad y estética, lo que permite ofrecer una refrigeración eficiente y mejora la estética de cualquier espacio, según indica la compañía en su página web.

Usa menos electricidad

Una de las claves de TerraBreeze es su diseño. Este ingenioso sistema de refrigeración se ha ideado para que fuera un producto que no sólo enfriara eficazmente, sino para que también realzara el ambiente general de cualquier espacio de una casa. Para ello, cuenta con un aspecto cuadrado y moderno que presenta líneas limpias, superficies lisas y un enfoque minimalista. Sus creadores utilizaron materiales modernos y respetuosos con el medioambiente para darle un toque diferente, "en lugar de una simple caja blanca que enfría una habitación sin tener otra función añadida".

Además, el diseño es flexible en cuanto a materiales y colores. TerraBreeze dispone de una tecnología patentada que "combina métodos antiguos de refrigeración con tecnología moderna" que hace que pueda enfriar habitaciones en minutos. En su interior tiene un sistema de refrigeración única, que incluye una serie de ventiladores y un intercambiador de calor optimizado que viene con un enfriamiento evaporativo directo -que enfría el aire caliente mediante la evaporación del agua- que consigue aumentar drásticamente la eficiencia del producto. Y así es como consigue expulsar aire frío para mantener un cuarto fresco.

Así es el aire acondicionado TerraBreeze

No sólo eso, sino que gracias a su diseño, TerraBreeze reduce significativamente el consumo eléctrico hasta en un 90% en comparación con los modelos de aire acondicionado tradicionales que se pueden ver en muchos hogares de España. Otra de sus principales características es que es muy sencillo de utilizar. "TerraBreeze es un aparato que se conecta y desconecta fácilmente, por lo que ya está en pleno funcionamiento sin necesidad de instalación adicional", explica la empresa en un vídeo.

Según las investigaciones realizadas por la empresa, este ingenioso aire acondicionado, "gracias a su capacidad de refrigeración única", puede enfriar fácilmente una habitación de hasta 35 metros cuadrados en sólo 30 minutos, "pasando de 35 a unos agradables entre 20 y 24 ºC". Igualmente, y al no requerir instalación, ya que solo hay que conectarlo al enchufe, y al tener ruedas, "el dispositivo se puede mover cómodamente de una habitación a otra y tiene un estilo moderno, que permite colocar objetos encima para integrarlo en su espacio".

El aire acondicionado TerraBreeze. Social Cooling Omicrono

Y justo esa es una de sus principales ventajas. TerraBreeze dispone de un diseño innovador que permite al usuario utilizarlo también como mesilla de noche o como un mostrador en la entrada de su casa; pudiendo colocar encima objetos como fotos, flores o libros, por ejemplo. La compañía austriaca también resalta otros beneficios de su sistema que van más allá de su capacidad para usar menos electricidad, como que no se necesita hacer obra ni requiere de un desagüe de agua; y hasta puede funcionar con paneles solares.

Probar el dispositivo

Social Cooling ha completado con éxito la comprobación de su patente demostrando que es una novedad, aunque esta está actualmente pendiente de aprobación en Austria y Luxemburgo. Un aire acondicionado que se puede comprar por 799 euros y que, tras validar a fondo su prueba de concepto, sus creadores esperan tener listo el primer prototipo funcional en verano, momento en el que comenzarán a probarlo en situaciones reales y de mucho calor.

El aire acondicionado TerraBreeze. Social Cooling Omicrono

La compañía señala que su aire acondicionado también es capaz de convertir el calor excedente en energía; algo que también quieren analizar en sus pruebas. Los siguientes pasos de Social Cooling también pasan por comenzar una ronda de financiación este mes de mayo con el objetivo de acelerar su crecimiento y conseguir que todo el equipo trabaje en el proyecto a tiempo completo para lograr estabilidad.

[El invento que jubilará al aire acondicionado: enfría 10 grados la temperatura sin consumir energía]

Gracias a las pruebas, desde Social Cooling esperan obtener informes iniciales sobre el funcionamiento y rendimiento de su sistema en casos de uso reales. Un producto que está ideado para ofrecerlo de venta directa a los clientes, aunque sus creadores no descartan en un futuro lanzar un plan para que la gente pueda alquilar este aire acondicionado durante un tiempo, como en los meses de verano donde más aprieta el calor.