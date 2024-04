Villarejo dice que Sánchez y su suegro se vieron con la 'Policía patriótica' en el audio que aporta el PSOE

La grabación de audio con la que el PSOE pretende demostrar que las llamadas cloacas del Estado actuaron contra Pedro Sánchez también apunta a que, en 2014, el hoy presidente del Gobierno se reunió con la denominada Policía patriótica por mediación de su suegro.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, el Partido Socialista aportará dicho audio (aún se desconoce si íntegra o parcialmente) a la causa judicial en la que la Audiencia Nacional investiga las actividades de varios comisarios de Policía durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Este periódico ha accedido a la grabación, la cual dura una hora y 53 minutos. Se trata de una conversación entre el entonces comisario José Manuel Villarejo y el todavía secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

El audio de Villarejo sobre la reunión de Pedro Sánchez con la ‘Policía patriótica’.

Se produjo el 22 de agosto de 2014, tres semanas después de que Sánchez fuera nombrado secretario general del PSOE y cuando el Ministerio del Interior lo encabezaba Jorge Fernández Díaz (PP).

Durante la charla, Villarejo le desvela a Martínez que el suegro de Pedro Sánchez y padre de Begoña Gómez, Sabiniano Gómez, regenta varias saunas, aunque las titula un hermano suyo.

El objetivo del comisario es el de trasladar esta información al PP para su beneficio. "Esto lo mata", señala Martínez, que incide en la contradicción entre esgrimir la "bandera feminista" y "tener a polacas chupando p....".

Según apunta Villarejo, quienes toman café con Sánchez son Enrique García Castaño (alias El Gordo) y Carlos Salamanca, excomisario de Barajas y recientemente condenado por la Audiencia Nacional.

La transcripción es la siguiente:

Villarejo: El Gordo estuvo un ratito y se piró. El Gordo no sabe esto. Se caga, vamos. Sabe que yo sé esto y se caga. (...) Yo te digo la fuente, para que... ¿Qué me ha dicho Gómez? Se vieron un momento con Pedro Sánchez. Fui allí a tomar café. No comió con ellos. Comieron con el suegro. Y a mí me dicen que El Gordo se lo ha contado a [Eugenio] Pino y que habían estado en una finca...

A este no le gusta tirar, a Pino. No sé qué, no sé cuántos... Si Pino no ha comentado nada, esto vale algo. A lo mejor es que no le ha dado importancia, claro. No es bueno esto, claro.

Pero esa información, que la cuenta el suegro, vale algo (...). Le he dicho: "Oye, que quiero comer con él. Queda a comer conmigo, yo quiero con el suegro". Y tal. Y a ver, ¿sabes?

Martínez: Porque sigue coordinando eso, ¿no?

Villarejo: Sí, sí, claro (...).

Otro fragmento de la conversación es el siguiente:

Francisco Martínez: Pedro Sánchez lo sabe seguro, ¿no? ¿Sabe perfectamente a qué se dedica al suegro?

Villarejo: Coño, ya me contarás. Eso es una parte débil del diseño, esto es mortal. Eso es mortal. En cuanto haga falta... (...) Ahí es donde tú tienes que valorar, en un momento determinado...

(...)

Francisco Martínez: Esto lo mata.

El audio

El audio figura en una investigación de la Audiencia Nacional desde 2022. De forma parcial, fue publicado entonces. Ahora bien, hay un detalle hasta ahora inédito.

Esa grabación, con la que el PSOE tratará de demostrar que Sánchez y su familia fueron víctimas de la cloaca policial, también desvela que, en aquel 2014, el recién elegido secretario general de los socialistas tomó un café, por mediación de Sabiniano Gómez con miembros de la Policía patriótica.

Con este término, partidos de izquierda como el PSOE y Podemos, describen al clan conformado por varios agentes y que se habría dedicado a boicotear las aspiraciones políticas de líderes progresistas. Especialmente, de Pablo Iglesias y su entorno.

Los dos agentes que Villarejo cita en el audio como asistentes a dicha cita con Sánchez y Sabiniano (Carlos Salamanca y El Gordo) son considerados miembros de dicha mafia policial.

De hecho, fue Podemos el partido que presentó una querella en la Audiencia Nacional contra la cúpula del Ministerio del Interior durante la era Rajoy. En ella, señalaba las supuestas estrategias de la Policía patriótica para boicotear a la formación con informes manipulados que luego filtraba a los medios de comunicación.

Pablo Iglesias, en una imagen de archivo. Efe

El juez Santiago Pedraz admitió parcialmente la querella. Dejó fuera del caso al exministro Fernández Díaz, pero sí citará a declarar a quien fuese su número dos, Francisco Martínez, a quien Villarejo traslada el dato que ha descubierto sobre Sabiniano: que gestiona una sauna gay y otra destinada al público heterosexual.

El origen del audio

El audio, en realidad, no es nuevo. De hecho, ha sido publicado en prensa de forma parcial. Y lleva en otro Juzgado de la Audiencia Nacional desde, al menos, 2022. Concretamente, en el Juzgado Central de Instrucción número 6, que dirige Manuel García-Castellón.

¿Dónde, más concretamente? En la pieza número 34 del llamado caso Villarejo, en la denominada pieza instrumental.

No obstante, fragmentos de ese audio —tan sólo las revelaciones de Villarejo sobre las saunas— han vuelto a ser publicados recientemente en varios medios afines al Gobierno, coincidiendo con la apertura de una investigación judicial secreta sobre las actividades profesionales de Begoña Gómez.

La asociación Manos Limpias presentó el 8 de abril una denuncia contra ella por supuesto tráfico de influencias y un juez incoó diligencias previas la semana pasada.

De esta forma, Pedro Sánchez ha podido subrayar en las últimas entrevistas que ha concedido —en TVE y la Cadena SER— que lleva una década siendo víctima, junto a su familia, de "guerra sucia" instigada por el PP, en relación al audio de Villarejo con el exsecretario de Seguridad.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez, en septiembre de 2023. Gtres

Las fuentes de la cúpula (de entonces) del Ministerio del Interior consultadas por EL ESPAÑOL detallan que la información que aportó Villarejo sobre Sabiniano no tuvo más recorrido. Ni el excomisario fue encomendado por el Gobierno a indagar en ese asunto ni los datos que éste obtuvo fueron utilizados en perjuicio del suegro de Sánchez.

De hecho, reiteran que era notoria la amistad entre Sabiniano y miembros de la Policía patriótica, tal y como señala Villarejo en dicha grabación y constata el hecho de que fuera el nexo común entre Sánchez y los agentes.

Acusación popular

El pasado mes de marzo, el juez Pedraz admitió al PSOE como acusación popular en la causa sobre la Policía patriótica y a Pablo Iglesias, ex secretario general de Podemos, como perjudicado. El Partido Socialista tan sólo tuvo que pagar 2.000 euros como fianza para ello.

Sin embargo, el magistrado rechazó ampliar la investigación a periodistas que tuvieron contactos con estos altos cargos del Ministerio del Interior y con la Policía. También denegó investigar al PP, como sí solicitaba Iglesias.

Sobre el Partido Popular, Pedraz señaló que "no basta decir que las actividades presuntamente delictivas pretendían conllevar un correlativo beneficio para dicha formación política, participando en los hechos objeto de la querella altos cargos institucionales del mismo". Por ello, rechazó que un representante de la formación conservadora deba ser citado a declarar en la Audiencia Nacional como investigado.

¿Cómo llega el audio del excomisario y Martínez a la pieza 34 del caso Villarejo? La aporta, en un paquete de audios, el empresario Javier Pérez Dolset, que figura como perjudicado en una de las ramas de esta macrocausa, ya que había sido espiado por José Manuel Villarejo. EL ESPAÑOL ha tenido acceso a un informe policial que transcribe una serie de grabaciones efectuadas, durante varios años, por el exmando policial.

Este dosier incluye un resumen de la conversación entre Villarejo y Martínez. Es el siguiente: "Villarejo le comenta a Francisco sobre el tema de Pedro Sánchez. Francisco le dice que si eso no lo sabe nadie y Villarejo le responde que no, que eso hay que manejarlo con muchísima cautela. Villarejo le dice que el suegro de Pedro tiene saunas, que son tres hermanos, su suegro es el que gestiona el negocio y que figuran a nombre del hermano mayor. Se trata de saunas de hombres y mujeres donde van políticos y también van El Gordo y [Enrique] Barón cuando era Jefe Superior [de la Policía de Madrid]. Francisco le comenta a Villarejo que Pedro Sánchez seguro que lo sabe y que este tema lo puede hundir. Villarejo le comenta que hay que esperar a las elecciones y que hay que saber cómo funciona todo".

Un detalle relevante: debido a este contexto, queda claro que el Pedro Sánchez al que se refieren las grabaciones es el actual presidente del Gobierno y quien, en 2014, acaba de ser designado como secretario general del PSOE. Ahora bien, existe otro Pedro Sánchez vinculado a Villarejo y a quien no aluden estos audios. Se trata de Pedro Joaquín Sánchez fuentes, que en ocasiones aparece reseñado como "Pedro Sánchez" en las ya famosas agentes del excomisario.

Además del audio sobre las saunas de Sabiniano, el citado paquete de audios recoge también una conversación entre Villarejo y María Dolores de Cospedal. También, fechado en 2014, cuando ésta era secretaria general del PP.

Ambos interlocutores hablan de la posibilidad de "frenar la libretita" de Luis Bárcenas. ¿A qué se refieren? A la contabilidad extraoficial del PP en la que su extesorero, Bárcenas, anotaba supuestos sobresueldos recibidos por la cúpula del partido.

El PSOE trató, de hecho, de que se reabriese el caso Kitchen, la pieza del caso Villarejo que versa sobre el espionaje a Bárcenas, y volviera a ser imputada en ella Cospedal. Tanto el juez encargado de esta causa judicial, Manuel García-Castellón, como la Sala de lo Penal, que revisa sus decisiones, lo rechazaron.