El PP reta a Sánchez con los bulos: "Que pruebe que Feijóo ha dicho que Begoña Gómez debe estar en casa"

Pedro Sánchez está decidido a abanderar una reflexión nacional sobre los bulos en los medios y "pseudomedios" de comunicación. En el Partido Popular, por lo pronto, responden al envite del presidente del Gobierno con un reto: "Que pruebe que Feijóo ha dicho que Begoña Gómez debe estar en casa", señalan a EL ESPAÑOL.

Después de tomarse cinco días de reflexión para decidir su futuro, Sánchez reapareció el lunes para anunciar que seguiría con "más fuerza" en el cargo. En esa primera aparición, ya deslizó una idea: "Si permitimos que se vuelva a relegar el papel de la mujer al ámbito doméstico, teniendo que sacrificar su carrera profesional en beneficio de la de su marido. Si en definitiva, permitimos que la sinrazón se convierta en rutina, la consecuencia será que habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia".

De forma velada, el presidente del Gobierno hizo mención expresa a unas palabras que el PSOE viene atribuyendo a Feijóo y a las que se refirió más tarde, esa misma noche, cuando se sentó en el plató de La 1 de TVE.

"El señor Feijóo ha dicho textualmente que lo que debía haber hecho mi mujer es quedarse en casa sin trabajar", insistió Sánchez ante las cámaras.

Este martes, en los micrófonos de la Cadena Ser, Sánchez prosiguió con la denuncia: "He tenido que escuchar que mi mujer lo que tiene que hacer es no trabajar, quedarse en casa con una mano encima de la otra".

[Sánchez asegura que renovar el Poder Judicial será la "responsabilidad del Gobierno"]

Con estas palabras, el jefe del Ejecutivo justificó su teoría de que la derecha en España propone una involución social en contra de la mujer que camina en dirección contraria a las políticas que abandera su "Gobierno progresista".

Pero en el PP, tal y como trasladan fuentes de la cúpula a EL ESPAÑOL, lanzan un órdago al presidente del Gobierno y le emplazan a que demuestre en qué declaración Feijóo ha considerado que Begoña Gómez tiene que conformarse con poco menos que ser ama de casa.

Lo cierto es que el presidente de los populares nunca ha proferido ninguna expresión sobre la mujer del presidente en los términos en que denuncia el PSOE. Todo lo que ha llegado a decir de ella, tiene que ver con la necesidad de regular su actividad laboral para que no incurra en posibles conflictos de intereses.

"Visión machista"

"Ninguna mujer de ningún presidente del Gobierno se ha visto envuelta en la situación en la que está el señor Sánchez y su pareja. Ninguna, de ningún presidente. Incluso hay parejas del presidente del Gobierno que han dejado de trabajar para no tener ninguna duda al respecto", fueron las palabras textuales que pronunció Feijóo en una entrevista en Onda Cero hace una semana.

Entonces, en otro pasaje, y preguntado por si le pediría a su mujer que dejara el trabajo en caso llegar él a la Moncloa, añadió: "Evidentemente no, lo que sí le voy a pedir es que no tenga contratos con la Administración pública; y que si tiene espónsor para hacer su trabajo y resulta que esos espónsor son posteriormente adjudicatarios de la Administración pública, eso no se lo voy a consentir".

Pedro Sánchez, envuelto en una cruzada contra los bulos, no ha sido el único miembro del Gobierno que ha tergiversado las palabras de Feijóo sobre Begoña Gómez. "Lo único que le dice el señor Feijóo es que se quede en su casa", exclamó María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y número dos del PSOE la semana pasada.

La portavoz Pilar Alegría, directamente, denunció que el líder del PP tenía una "visión machista" de la política.

.@sanchezcastejon denuncia bulos mientras los lanza contra mí.



Su Gobierno me acusó falsamente de dar ayudas a mi pareja y hoy él mismo miente.



Jamás he dicho que ninguna mujer se quede en casa, tampoco la suya.



En TVE no le han pedido que lo retire, pero hágalo.

Rectifique. pic.twitter.com/QcGFWsILqo — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) April 29, 2024

En su cuenta de Twitter, Feijóo incorporó el fragmento de la entrevista en La Brújula con Rafa Latorre, donde comparte su visión sobre la actividad profesional de la mujer de Sánchez y escribe: "Denuncia bulos mientras los lanza contra mí".

"Su Gobierno me acusó falsamente de dar ayudas a mi pareja y hoy él mismo miente", añade, con un recordatorio de los ataques de Montero y Sánchez contra su pareja en sede parlamentaria por una supuesta subvención de la Xunta que, finalmente, se demostró que era falsa. "Jamás he dicho que ninguna mujer se quede en casa, tampoco la suya", aclaró Feijóo.

Acto seguido, reclamó al presidente del Gobierno una rectificación: "En TVE no le han pedido que lo retire, pero hágalo". En su equipo, inciden: "Si no se retracta, que diga de dónde se saca esas palabras de Feijóo".