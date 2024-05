Feijóo exige 'parar esta desproporcionada deriva' con Argentina y acusa a Sánchez de 'electoralismo'

El Partido Popular no sale de su asombro con la "absolutamente desproporcionada" respuesta del Gobierno a la negativa del presidente de la República Argentina, Javier Milei, de disculparse. El mismo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido de que "los intereses electorales de Pedro Sánchez no son más importantes que los de España en Argentina", y ha exigido "una política más seria" al Consejo de Ministros español para "parar y reconsiderar esta deriva".

La formación de Feijóo advierte de que ésta es una crisis falsa, creada por intereses políticos de consumo interno, pero que puede provocar un conflicto que no le conviene a ninguno de los países ni, sobre todo, de sus ciudadanos y empresas: "Milei y Sánchez son lo mismo políticamente: la crispación, la frivolidad y el insulto".

Este martes, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado la "retirada definitiva" de la embajadora de España en Buenos Aires. Cumplía, así, su amenaza del día anterior de tomar "acciones diplomáticas adicionales", una vez la Casa Rosada advirtió de que Milei no pensaba "disculparse públicamente", como había exigido el mismo presidente del Gobierno español.

Para los populares esto es "otra sobreactuación" del Ejecutivo español. Y llegan a comparar esta crisis diplomática "electoralista" con la inacción del Gobierno Sánchez frente a Rusia tras la decisión de Vladímir Putin de iniciar una guerra que dura ya más de dos años.

"Esto es impropio de quien no retiró al embajador en Moscú por la invasión de Ucrania", ha expresado Feijóo, que ya 24 horas antes advertía de que "esta escalada verbal no me representa, ni Sánchez ni Milei actúan con moderación".

En la misma línea, un portavoz de Génova señalaba también al presidente argentino por sus "muy inadecuadas" palabras del domingo pasado, en un mitin de Vox, llamando "corrupta" a la esposa del presidente español. Aunque, al mismo tiempo, acusaba a Moncloa de haber "exagerado la reacción" ante el jefe del Estado argentino.

El Partido Popular ha encontrado su posición en esta espiral polarizadora a ambos lados del Atlántico, y aclara que "el debate no es Sánchez o Milei, sino entre la hipérbole y el sentido común". Según una fuente de la dirección, "el PP apuesta por la racionalidad, que está faltando en las últimas semanas".

— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) May 21, 2024

Para el PP, la política exterior de un país "no se puede decidir conforme a los impulsos de una sola persona, o porque Pedro Sánchez se siente insultado por las palabras de Javier Milei pronunciadas en un mitin".

La formación mayoritaria en el Congreso, que lidera la oposición, está preocupada porque "la sobreactuación electoral del Gobierno está comprometiendo la posición de nuestras empresas en el exterior y de nuestros intereses en aquel país". Y eleva la voz de alarma al advertir que "los intereses diplomáticos de España están sometidos a los intereses electorales del PSOE".

Nada nuevo

Los populares ya habían levantado la voz ante las iniciativas anunciadas por Sánchez, una vez que regresó de sus cinco días de "reflexión". Aquel retiro del presidente, otra "sobreactuación", vino motivado por lo mismo que ahora le achaca el PP: "Un juez abrió diligencias previas por el caso de su esposa, y él amaga con dimitir para forzar que ella sea inviolable".

En la última semana de campaña de las pasadas elecciones generales, Santiago Abascal anunció "un 155 permanente en Cataluña" si Vox entraba en un eventual Gobierno de coalición junto con el Partido Popular. Aquel día, según parte del entorno de Feijóo, se esfumaron gran parte de las opciones de un cambio en Moncloa. "Le acaban de dar al PSOE combustible para su fuego", confesó un alto cargo de Génova.

Hoy, la sensación es la misma: Javier Milei, en el acto político de Vox, le ha dado una coartada a Pedro Sánchez para esconder las actividades "sospechosas" de su esposa bajo el concepto de "la máquina del fango", de "la fachosfera" y, en este caso, la "internacional ultraderechista".