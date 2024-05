Milei no se disculpará con Sánchez pero asegura que no se romperá la relación entre Argentina y España

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha asegurado que las relaciones diplomáticas entre el país latinoamericano y España no se van a romper, ya que "la relación no la construyen los mandatarios, la construye la gente". Así se ha pronunciado después de que el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, haya amenazado con más acciones diplomáticas por las declaraciones de Milei en las que tachó de "corrupta" a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez.

Según el mandatario argentino, Sánchez ha metido un problema "de índole personal de él" para "ensuciar la relación diplomática entre dos naciones hermanadas". Pero para Milei "ese vínculo no lo vas a poder romper nunca" y "se va a imponer la propia realidad".

El líder narcocapitalista, que ha concedido este lunes una entrevista al programa ¿La ves? tras su vuelta a Argentina, también ha rechazado disculparse con el presidente español y ha subrayado que él ha sido agredido por el presidente de España "y toda su gente". "Yo no le voy a pedir disculpas bajo ningún punto de vista. ¿Cómo le voy a pedir disculpa yo si soy el agredido? Además, la magnitud de las agresiones de Sánchez y toda su gente y lo que dije yo... que no reviste una agresión", ha sentenciado.

[La Casa Rosada desdeña la amenaza de Albares de más acciones diplomáticas: 'Milei no se va a disculpar']

El pasado domingo, Javier Milei asistió como invitado al evento Europa Viva 2024 organizado por Vox en Madrid. Durante su charla, que ha descrito como "imponente", se salió del discurso que tenía preparado y afirmó: "Aun cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se toma cinco días para pensarlo", en alusión a los cinco días de "reflexión" que Pedro Sánchez se tomó para decidir si dimitía, por las críticas que había recibido sobre las actividades profesionales de su mujer.

Tras lo ocurrido, el Gobierno español ha exigido una rectificación pública y, ante la negativa del Ejecutivo argentino, ha amenazado con llevar a cabo más acciones diplomáticas. Por su parte, Manuel Adorni, portavoz del Gobierno argentino, ha asegurado que este conflicto "nada tiene que ver con relaciones diplomáticas", sino que es un "tema de índole personal" entre Milei y Sánchez.

En este sentido, en su entrevista, Javier Milei ha negado que mencionase explícitamente a Begoña Gómez durante su discurso en el evento de Vox, apuntando que "si fuera el caso, ella no es funcionaria del Gobierno" y, por lo tanto, no sería un conflicto de Estado. "¿Qué me están diciendo? ¿Acaso él y la mujer son el Estado? Eso es bien totalitario", ha añadido.

"Trabaja con el kirchnerismo"

Lejos de rebajar la tensión, el presidente argentino ha acusado a Sánchez de trabajar con el kirchnerismo para "sabotear nuestro gobierno". "Él lo está usando políticamente porque tiene problemas en España y necesita polarizar, y al mismo tiempo trabaja alineado con el kirchnerismo para tratar de sabotear nuestro gobierno".

Además, ha recordado que tanto Sánchez como la vicepresidenta, Yolanda Díaz, hicieron campaña "abiertamente" por su oponente en las elecciones, Sergio Massa. "No sólo eso, sino que usaron todos los elementos de la campaña negativa de Massa. Me tildaron de delirante, de loco, de venta de órganos... Todas esas cosas que sabíamos que eran mentira", ha criticado, añadiendo que "es la forma en que opera el socialismo del siglo XXI".

También ha afeado que "hace poco más de un mes que vienen agrediéndome sistemáticamente" y se ha referido a las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien a principios de mes insinuó en un acto del PSOE que Milei toma "sustancias". Unas palabras que provocaron indignación en el Gobierno de Argentina, que emitió un comunicado oficial en el que mencionó las causas judiciales de Begoña Gómez.

[Puente tras sus palabras sobre Javier Milei: "Si llego a saber la repercusión no lo hubiera dicho"]

"Cuando el ministro Puente me agredió yo le contesté y como se comieron un tortazo enorme, salió a pedir disculpas. No Sánchez, que, dicho sea de paso, nunca llamó para felicitarme cuando salí elegido", ha reprochado Milei al respecto.

"En ese contexto, lo que está pasando en España no es independiente del kirchnerismo. Esta situación está promovida desde el kirchnerismo acá para generar revuelo en Argentina. Está coordinado con el kirchnerismo", ha insistido.