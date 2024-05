Alarma en el PSOE: sus socios le tumban la ley contra el proxenetismo y votarán no en la del suelo

Suenan las alarmas en el PSOE. Tanto sus socios de investidura como sus socios de coalición en el Gobierno han tumbado este martes junto al PP su ley contra el proxenetismo. Además, estos también votarán el próximo jueves en contra de la reforma de la Ley del Suelo, haciendo que pase a depender exclusivamente de la gracia del PP.

Más allá del contenido de las leyes, esta situación tiene un profundo calado a nivel parlamentario para los socialistas. La de este martes es la primera vez en la legislatura que el Congreso les tumba una proposición de ley y el jueves será la primera vez que Sumar vote contra la tramitación de un proyecto de ley que parte del Consejo de Ministros.

Esto pone de manifiesto la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez y su dependencia absoluta del resto de los socios para poder legislar. "Estamos solas", reconocía una miembro del Gobierno hablando de la ley contra el proxenetismo, pero planteando una reflexión extrapolable al resto de ámbitos.

Eso sí, la semana que viene Sánchez tendrá un balón de oxígeno al aprobar definitivamente la Ley de Amnistía, el próximo 30 de mayo.

El PSOE decidió la semana pasada que traería al pleno de este martes la ley contra el proxenetismo. Esto no sentó bien en Sumar, ya que la coalición de Yolanda Díaz está formada por distintos partidos con distintas sensibilidades al respecto.

Si bien lo que se esperaba era que hubiera libertad de voto para las distintas formaciones de Sumar, algo que ya pasó similar con Unidas Podemos en la anterior legislatura, los de Díaz sorprendieron este martes al anunciar al unísono que votarían que no y acusando al PSOE de electoralismo, intentando dividirles a días de que empiece la campaña de las europeas.

Además de Sumar, tampoco han respaldado la iniciativa socialista los socios habituales de ERC, PNV, Podemos, EH Bildu y Junts, algunos absteniéndose y otros votando en contra.

El PP podría haber salvado la tramitación si se hubiera abstenido. Eso era lo que esperaba el PSOE. Pero durante el debate, en el que los populares no adelantaron el sentido de su voto, pidieron a los socialistas retirar su ley y negociar de forma conjunta una ley integral. Ahí todos entendieron que la norma del PSOE caería.

Todos en contra

La propuesta del PSOE tenía tres puntos clave: la persecución al proxenetismo en todas sus formas, el castigo de la llamada "tercera locativa" –penas para personas que ofrezcan sus locales para ejercer la prostitución– y el castigo a los clientes que recurran a los servicios sexuales.

Además, los socialistas pedían equiparar a las personas prostituidas, en su mayoría mujeres, con las víctimas de un delito. Para ellos esta era una cuestión clave para que al aprobarse la norma no fueran más vulnerables, algo que sus socios no han comprado.

La diputada del PSOE Andrea Fernández ha sido la encargada de defender la postura de su partido y ha dicho que "consideramos que no existe la prostitución libremente elegida". "La prostitución no es un trabajo autónomo, es un negocio millonario y lucrativo para unos pocos", ha añadido.

"Dicen que vamos a condenar a esas mujeres a la marginalidad, ¿pero dónde creen que están ahora?", ha preguntado a sus socios. Fernández ha recordado que desde Podemos, Sumar y el PP ya apoyaron una iniciativa similar la legislatura pasada y les ha pedido que "aparquen los juegos, el regate corto y la política de bajo nivel". "Estamos a la altura de la palabra dada a las víctimas y lo que compartimos como partidos responsables", ha pedido.

Los socios, sin embargo, han trasladado que la propuesta es insuficiente y que no da una respuesta a las miles de mujeres que se verían afectadas por esta norma al día siguiente de su aprobación.

Desde Sumar han defendido que la "mejor forma de garantizar los derechos de estas mujeres es derogar la Ley de Extranjería", algo en lo que la propuesta del PSOE no entra. La diputada Gala Pin ha denunciado que "muchas de las mujeres que ejercen la prostitución están en situaciones de transfobia, racismo, etcétera y su propuesta no aborda ninguna de estas cuestiones".

"No propone alternativas", ha criticado. "Están practicando el populismo punitivo y lo hacen porque estamos a las puertas de una contienda electoral", ha añadido.

"Bandera abolicionista"

El diputado del PNV Joseba Agirretxea ha recurrido al filósofo Max Weber para acusar al PSOE de basarse en la "ética de la convicción". "Pero necesitamos la ética de la responsabilidad, aquella que vale para plantear soluciones", ha dicho.

"¿Qué pasará con todas esas mujeres al día siguiente? ¿Tendrán vivienda? ¿Tendrán papeles? ¿Por qué no arreglan el tema de la Ley de Extranjería cuando sabemos que la mayoría de las mujeres que están en esos ámbitos tienen problemas de residencia legal? ¿Dónde están las medidas de acompañamiento? ¿Dónde está el corpus que tiene que sostener un tema tan complejo? No ha sido su prioridad. Su prioridad ha sido castigar a los proxenetas, que puede estar muy bien, pero no soluciona el problema", ha dicho.

La diputada del PP Ana Alós ha sido la encargada de defender la postura de su partido y también ha sido muy dura con el PSOE. "No existe voluntad política para abordar este asunto, sacan de un cajón su bandera abolicionista cada vez que tienen un problema", ha dicho, acusando al PSOE de intentar "dividir, sobre todo a sus socios parlamentarios".

Alós también ha criticado que se aborde por separado la reforma del Código Penal y la parte de acompañamiento a las víctimas. "Necesitamos una ley integral", ha dicho, y ha mostrado un texto alternativo que ha preparado el PP y ha pedido al PSOE que se sume a negociar. Eso sí, retirando la proposición de ley socialista.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha acudido a seguir el debate y al salir del mismo ha mostrado su decepción con la situación. Ha apuntado que la condición de víctima que otorga su proposición habría servido para ofrecer ese acompañamiento que piden los socios y que ha estado hablando con el PP hasta el último momento para intentar conseguir su apoyo.

Redondo, a pesar del varapalo, también ha asegurado que no se iba a dar por vencida y que "esta es la legislatura en la que vamos a terminar con la prostitución".