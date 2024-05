Manifestación 1 de mayo 2024, en directo | Miles de personas acuden a la gran marcha de Madrid y en el resto de España por el Día del Trabajador

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha indicado que "merece la pena que en este primero de mayo podamos salir a celebrar las conquistas que hemos celebrado en estos últimos años. Merece la pena que planteemos una agenda reformista clara". De esta forma, ha explicado que este país "puede y debe aspirar a una democracia decente. No nos hemos de engañar. Si detrás no hubiera cambios o reformas que tocan los intereses de los más poderosos no estaríamos viviendo la situación que estamos viviendo".

Informa Noelia F. Aceituno.