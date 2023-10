'La Voz' vive una noche de 'rifirrafes y tiritos' entre Antonio Orozco y el resto de sus compañeros

La décima temporada de La Voz está ya enmarcando sus últimas galas de audiciones a ciegas. La quinta entrega, con la que ha sido líder absoluto del viernes 13 con un 17,4% de cuota de pantalla y 1.554.000 espectadores, ha sido también una nueva noche de enfrentamientos entre los coaches por hacerse con las mejores voces. Por supuesto, todo en tono ligero y de broma y dejando momentazos, como los que ha dado Antonio Orozco esta pasada noche.

El cantante hospitalense ha vivido una noche de ‘rifirrafes y tiritos’ con el resto de sus compañeros. Por todos es conocido que el de Hospitalet de Llobregat utiliza el poder del verbo para que los aspirantes del talent show le elijan. Precisamente, eso le ha llevado algún que otro enfrentamiento con Luis Fonsi, Malú y Pablo López, dado que, en esa estrategia de convencer al concursante, está también el evitar que el resto de sus compañeros hablen de más.

Esta estrategia se ha visto curiosamente cuando Orozco fue el único coach que pulsó el botón para elegir la voz de Juan Falcó. El hospitalense se congratuló de tener que luchar por competir por él. “Lo que más me gusta de todo esto es que no tienes que elegir. No te queda más remedio que venir a mi equipo”, le dijo al almeriense. Se aprovechó esta ausencia de competición para que los demás coaches hablasen de las diferentes formas con las que buscan reclutar a nuevos miembros a sus equipos.

Ahí saltó Luis Fonsi, señalando que Orozco “es el que más habla”. “Eso no es verdad”, le interrumpió el cantante catalán. “Sí lo es. Es que tú no dejas que la gente hable. Déjame hablar”, le replicó el puertorriqueño, dejando en evidencia que, efectivamente, Orozco ocupa mucho espacio en sus discursos. “Empieza a hablar y todo lo que sale de su boca es bonito”, añadió Fonsi en tono conciliador, aunque sin dejar de señalar la estrategia de Orozco.

Es más, tal es el poder de labia del cantante de Devuélveme la vida que este mismo se quejaba que estaba siendo el coach más “bloqueado” y “superbloqueado” de esta edición. Pero no ha sido el único momento en el que el hospitalense tuvo un ‘tirito’ con alguno de sus compañeros.

El catalán tuvo un ‘rifirrafe’ con Pablo López, tras bloquear al malagueño para que no se girase tras la actuación de Karen López, una joven que conquistó plenamente a los cuatro coaches, dado que el bloqueo no evitó que Luis Fonsi y Malú sí presionasen sus pulsadores. “Me encantaría haber podido optar a tenerte cerca”, dijo López. Por supuesto el hospitalense quiso aclarar por qué había utilizado este recurso.

“Acabo de gastar mi bloqueo por ti. Lo he hecho bloqueando a la otra parte de mi corazón. Eso no solo deja claro lo que te quiero, sino lo que te necesito”, dijo Orozco a la joven catalana. “Bloqueo a Pablo porque está claro que todos tienen una querencia hacia él contra la que no podemos competir. Esto es la guerra. Aquí no hay amigos”, agregaba, recordando que, a pesar de que considera al malagueño su amigo, en el plato del talent show de Boomerang TV. A pesar de ello, Karen eligió unirse al equipo de Luis Fonsi.

La estrategia de Orozco con Pablo López explica también que el malagueño suela tardar tanto en pulsar el botón para elegir a los aspirantes. Eso sucedió cuando subió al escenario Anderson Lima, un joven brasileño que trabaja en una tahona en La Coruña. A pesar de deleitar a los coaches con un tema en portugués, el de Fuengirola no se giró hasta el último momento.

“He esperado como estratega, porque Antonio [Orozco], solo por pelear conmigo, le da al botón”, se justificaba ante el brasilero. “No me ha dado tiempo”, le replicaba Orozco. Una nueva noche de ‘rifirrafe y tiritos’ que, ahora bien, todos lanzados desde el cariño y la buena química que hay entre los cuatro coaches.

