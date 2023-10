Antena 3 anuncia una edición ‘All Stars’ de ‘La Voz’ con los mejores concursantes del formato

La Voz es un programa que ha dado grandes alegrías a Antena 3 desde que comprase el formato en el año 2018 y lo estrenase en enero de 2019. Y la cadena seguirá apostando fuerte por el concurso musical, pues ya ha anunciado que en los próximos meses veremos una edición All Stars. Esto significa que volveremos a ver cantando en el escenario a algunos de sus mejores concursantes, que buscarán una nueva oportunidad de seducir a los coaches y al público. La duda que hay es si serán concursantes exclusivamente de la actual etapa de Antena 3, o si volveremos también a escuchar a artistas que pasaron por el plató de Telecinco.

En la actualidad, la décima temporada de La Voz es líder indiscutible de la noche del viernes. De momento se desconoce la fecha de estreno de este All Stars, si bien es cierto que la cadena suele dejar unos meses de descanso entre una temporada y otra de las diferentes versiones formato. Tampoco se sabe quiénes serán los coaches, aunque en la promo aparece Antonio Orozco.

La fórmula All Stars no es demasiado frecuente en los talent shows de nuestra televisión. Telecinco sí ofreció en el pasado curso Got Talent: All Stars, aunque ahí el tema era diferente, pues quienes actuaban eran concursantes de ediciones internacionales. Del mismo modo, Got Talent ha tenido ediciones breves de exconcursantes, como niños, en el pasado.

[Telecinco levanta el prime time del lunes para emitir un especial de 'Código 10', ¿sobre el caso de Daniel Sancho?]

En ese sentido, también hay que recordar que la plataforma atresplayer tiene pendiente de emitir Drag Race España: All Stars, la primera edición All Stars del concurso sin contar con la original de Estados Unidos. Se grabó la pasada primavera, aunque de momento no hay fecha para su estreno ni han anunciado el casting de reinas participantes.

Volviendo a Antena 3, en la promo lanzada aseguran que “muy pronto” estrenarán nuevas series como Beguinas (protagonizada por Amaia Aberasturi y Yon González), Una vida menos en Canarias (con Ginés García Millán y Natalia Verbeke) y Cristo y Rey (con Jaime Lorente y Belén Cuesta). Hay que destacar que esta última producción, que refleja la vida de Bárbara Rey y Ángel Cristo, fue anunciada en principio como un original exclusivo de atresplayer, donde se estrenó en el mes de enero. De series internacionales, Antena 3 anuncia la llegada de la serie francesa Serial Lover.

En materia de entretenimiento, Antena 3 ha comenzado a promocionar la llegada de El 1%, el nuevo concurso que presentará Arturo Valls, junto a nuevas temporadas de El Desafío, Tu cara me suena, Mask Singer y Atrapa un millón.

