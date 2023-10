Nano desvela que no ha cobrado por ninguna de sus intervenciones en televisión: “Pierdes tiempo en ir”

A finales del mes de septiembre, el joven alicantino David Raga se hizo viral. Y es que, con 22 años, narró en un vídeo su dura situación profesional, en la que encadenaba dos trabajos para poder llegar a fin de mes y mantener el hogar familiar. Más allá de lamentarse, David, conocido en redes como Nano Jr., lanzaba el mensaje de que “no hay que tener excusas y hay que seguir para adelante”.

Esa popularidad virtual se vio reflejada en la televisión, pues fueron muchos los programas que quisieron contar con él. Así, visitó, entre otros laSexta Xplica, Espejo Público Mañaneros u Hoy en día de Canal Sur. Del mismo modo, intervino a través de videollamada en formatos como TardeAR, y grabó una entrevista con Adela González para Más Vale Sábado. Ese tour por la televisión, sin embargo, no le ha dejado ninguna clase de beneficios económicos.

Nano ha participado en el canal de Twtich ZonaGemelos, y allí le preguntaron si le han pagado en televisión. Y su respuesta fue tajante: “No. ¿Sabes por qué? Porque yo no sé muy bien cómo va el tema este de la tele y me daba cosa pedirles dinero o algo”. “Digo: igual cuando les digo que voy me lo dicen ellos. Y no me dijeron nada”, continuó narrando.

A pesar de todo, Nano está “agradecido” con las televisiones, aunque no parece demasiado contento con la experiencia. “Me ha dado mucha audiencia y visibilidad, pero también creo que pierdes tiempo en ir. Eso es obvio y el tiempo vale dinero”, sentenciaba el joven. “Pierdes tus derechos de imagen, cuentas cosas personales. Que al fin y al cabo lo he contado porque yo querido”, mantiene David, quien en televisión no ha tenido problemas en narrar cómo en su casa se vivieron constantes episodios de violencia machista.

En el programa Hoy en día, un empresario malagueño decidió regalarle un coche al chico tras conocer su historia, y que, según ha contado, lo disfrutará en breve. “Están arreglando los papeles y el miércoles tengo que ir a por el coche”, comentó al respecto.

