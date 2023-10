Telecinco levanta el prime time del lunes para emitir un especial de 'Código 10', ¿sobre el caso de Daniel Sancho?

En los pasillos de Mediaset España saben que el curso ha empezado con malas notas para Telecinco. Los cambios no han sentado nada bien a la cadena, y no sólo no han logrado remontar el vuelo, sino que han hundido aún más los datos de audiencia. En el access prime time, Cuentos chinos fue cancelado después de tan sólo diez emisiones; GH VIP, su gran baza, no está teniendo unos datos desorbitados y TardeAR tampoco está cumpliendo las expectativas.

"En realidad lo que queremos es ser líderes en rentabilidad y si, además podemos serlo en audiencia, mejor", asegura Manuel Villanueva, director general de contenidos de la compañía en declaraciones a La Voz de Galicia. Dicho y hecho. Telecinco está intentando de todas las formas posibles volver a ser competitiva. Y, para ello, su parrilla sufrirá importantes cambios esta semana.

El grupo audiovisual ha decidido levantar el resumen de GH VIP y La que se avecina para emitir en su lugar un especial de Código 10 de más de tres horas de duración (de 22.00 a 1.15). El programa de Cuatro salta de esta forma al prime time de Telecinco para ofrecer una "gran exclusiva".

[Paz Padilla responde sin rencor a David Valldeperas: "Yo estoy aquí y no suelo pisar el suelo pisado"]

"Tenemos el testimonio clave del caso que más se ha hablado en los últimos meses", asegura David Alemán en la promo lanzada por el canal en las últimas horas, a lo que Nacho Abad añade lo siguiente: "Conviene que no os lo perdáis, porque no vais a tener de qué hablar".

Por las palabras de los presentadores del programa producido por Mandarina, se sobreentiende que la entrega estará dedicada al caso de Daniel Sancho. El asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta a manos, presuntamente, del hijo del actor Rodolfo Sancho dio grandes alegrías al espacio durante el mes de agosto.

Lo cierto es que este movimiento viene porque Telecinco busca remontar en el prime time. Son pocos los días que consigue superar el 10%. Los resúmenes de GH VIP con Lara Álvarez siguen moviéndose en las mismas cifras de Cuentos chinos. La que se avecina, por su parte, venía marcando datos discretos, por debajo del doble dígito y del millón de espectadores.

El especial de Código 10 no será la única novedad de Telecinco en los próximos días. El canal de Fuencarral estrena este martes la tercera temporada de Entrevías. La serie protagonizada por José Coronado fue uno de los pocos éxitos que tuvo la cadena en 2022, y de la que se espera que pueda entrar en la liga de Hermanos, que continúa imbatible tanto los lunes como los martes.

🔴🔴🔴 Gran exclusiva de #codigo10 este LUNES en TELECINCO.

Si te lo pierdes, no sabrás de qué hablar el martes. 😉 pic.twitter.com/BDQSgwWNEg — Código 10 (@Codigo10tv) October 6, 2023

Sigue los temas que te interesan