Los atributos del patinador Javier Fernández ponen patas arriba la casa de 'GH VIP': "El pájaro era así de grande"

En la casa de Guadalix de la Sierra no todo son gritos, reproches y malas caras. Los concursantes de Gran Hermano VIP saben sacar el lado más divertido de las cosas para rellenar todo el tiempo que tienen. Los inquilinos no dan crédito ante los impresionantes atributos de Javier Fernández, el último en entrar en el concurso.

El patinador olímpico todavía no ha entrado de lleno en la convivencia, pero ya se habla de él. Y no precisamente de todas sus gestas como patinador. En la última gala del reality, Marta Flich dio paso a uno de los vídeos más desternillantes hasta la fecha, con el deportista como gran protagonista.

En él, sus compañeros alucinan con la entrepierna de Javier al despertarse de la siesta, justo cuando el Súper le reclamaba para ir al confesionario. "¡Ay, me he quitado los pantalones!", espetó el patinador, al tiempo que empezaban los cuchicheos. "Uy, esta noche no duermo yo. Voy a tener escalofríos", decía Albert mientras Carmen Alcayde asentía: "Muy heavy, ¿no?". "Tú no has visto lo que yo vi el otro día", insistía el primero.

Los atributos de Javier Fernández revolucionan la casa de 'GH VIP'

Tal fue el revuelo que formó la zona pélvica de Javier Fernández, que GH VIP no dudó en sacarle partido al asunto mezclando imágenes de Karina lamiéndose la lengua o de Laura Bozzo con la boca abierta con otras de caballos pastando tranquilamente en praderas, al tiempo que se escuchaban al animal en cuestión relinchando. El programa, además, fue más allá mostrando planos detalle de la entrepierna.

Las bromas sobre los atributos de Javier continuaron a la noche, en el momento de irse a dormir. "No te quites el pantalón, ¿vale? Que luego...", pedía Albert, a lo que el aludido seguía el juego: "Como me lo quite no llevo nada debajo". "¡Ay, qué calentura!", exclamó el artista. Tampoco se cortó Pilar Llori en confirmar el gran tamaño

'GH VIP' muestra planos detalle de la entrepierna de Javier Fernández.

A la mañana siguiente, la presentadora peruana se atrevió a estimar, con sus manos, la medida del miembro del patinador. "Te vieron en calzoncillos y que el pájaro era así de grande", le dijo directamente Laura Bozzo a Javier, que reía soltando un "¡ala, qué exagerada!". "Aunque Javi la tenga grande, si Michael [Terlizi] la tiene pequeñita, me conformo", dijo Albert. "No le importa si la tiene chiquita porque le seguirá amando hasta el último día de su vida", confirmó Bozzo.

Sigue los temas que te interesan