Paz Padilla responde sin rencor a David Valldeperas: “Yo estoy aquí y no suelo pisar el suelo pisado”

David Valldeperas, quien fuese director de Sálvame, ha concedido esta semana una entrevista en un pódcast, y entre otros temas, habló de cómo es su relación actual con Paz Padilla. “Se nos rompió el humor. Yo no tengo ningún tipo de relación con Paz Padilla ni la quiero tener. Ella dejó de pasárselo bien en el programa, empezó a tener relaciones tensas con algunos colaboradores y dejó de ilusionarse con Sálvame”, afirmaba el comunicador. Además, detalló cómo tras su abrupta salida de Sálvame vivió un episodio que le desencantó.

“Ella creía que soy parte de sus enemigos y no es verdad. Yo hice algo con toda la buena intención, a ella le llegó algo no exacto y consideró que no me había portado bien con ella, hizo un acto y obviamente supo que se había equivocado. Yo pensaba que me tenía más cariño. Visto lo visto, seguramente era un cariño por interés y por tener un aliado en la dirección en un show complicado. Es la única conclusión a la que puedo llegar”, opinaba.

Tras estas palabras, han preguntado al respecto Paz Padilla durante un evento de una bodega en el que atendió a los medios, tal como recoge Lecturas. Ella, sin embargo, no sabía sobre lo que había dicho el que fuese su compañero en el formato de La Fábrica de la Tele. “¿Qué ha pasado, otra vez? ¿Qué ha dicho?”, quería saber Paz. Tras ser informada, ella decidió no echar más leña al fuego.

“Yo a David Valldeperas lo quiero mucho, lo he querido mucho, le deseo que sea muy feliz y que le vaya todo bien. Yo quiero a todos mis compañeros. Estoy muy centrada en lo mío”, aseguraba la actriz y presentadora, a quien preguntaron por su etapa en Sálvame. “Yo ahora mismo estoy aquí, una vida es muchas vidas y no piso suelo pisado. Siempre estoy consciente ya de lo que me toca vivir, y es el consejo que doy. Que la gente viva el aquí y el ahora”, exponía, la gaditana. “¿De qué me sirve pensar donde estuve ayer? Yo soy lo que soy y ya está, no os puedo decir nada más. Que estoy feliz y solo quiero que todo el mundo sea feliz. Fue una etapa de mi vida y ahora estoy en otra”, finalizaba.

Paz también ha hablado de los proyectos que tiene entre manos: continúa con el teatro, y graba Te falta un viaje con su hija Anna Ferrer, de la que se siente muy orgullosa. En Navidad saldrá su segundo libro, y va a debutar como conferenciante con Mentes expertas. “Voy a poder ayudar a la gente a gestionar a su vida, aunque no soy una coach”, avanzaba.

