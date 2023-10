El exdirector de 'Sálvame' desvela por primera vez cómo trataban las adicciones a las drogas de los colaboradores

Sálvame ya es historia. El pasado 23 de junio, el espacio que acompañó cada tarde y durante más de una década a millones de espectadores llegó a su fin. Kiko Matamoros, Belén Esteban, Lydia Lozano, Rafa Mora, Pilar Vidal, Carmen Alcayde o Kiko Hernández fueron algunos de los colaboradores que participaron en el último programa. Una emisión en la que no estuvieron presentes dos de los presentadores con más repercusión del programa: Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez.

Desde que finalizó el programa, han sido muchas las informaciones que han surgido en torno a los colaboradores y directivos. Para sorpresa de todo el mundo, 'Netflix' anunció que contaría con algunos de los protagonistas del programa para hacer un docurreality. De hecho, estaba previsto que el proyecto saliera a la luz este mes de octubre. Sin embargo, parece que habrá que esperar para poder disfrutar de las aventuras de María Patiño, Belén Esteban o Kiko Matamoros, entre otros, por Estados Unidos.

El programa llegó a su fin, pero ha seguido dando mucho de qué hablar. Recientemente, el exdirector de 'Sálvame', David Valldeperas, ha concedido una entrevista a Malbert en su pódcast 'Querido Hater'. Durante la charla, Valldeperas trató muchos temas interesantes que no se habían tocado hasta el momento. Uno de ellos fue el motivo de la cancelación del programa, a pesar de los datos de audiencia, y el modo en el que los trabajadores se enteraron de la noticia.

"Ha sido una falta de respeto, pero no al equipo, sino al programa entero, a todo el mundo. Si hay un cambio editorial, se reúne a la gente y se habla, pero hacerlo por detrás... Creo que no nos lo merecíamos. Me sentó fatal", explicaba durante la charla en el podcast 'Querido Hater'. El exdirector ha definió la decisión de la cúpula de Mediaset como un "golpe de Estado" perpretado como consecuencia de un cambio en la línea editorial.

"Yo creo que el fin de 'Sálvame' responde a un cambio de línea editorial, de verdad. Se nos da una dimensión que no es tal. 'Sálvame' era un programa de entretenimiento donde la política no entraba. Hay mucha literatura alrededor y las cosas son mucho más simples. 'Sálvame' no respondía a las expectativas de la nueva dirección", confesaba Valldeperas.

Como en todas las entrevistas de Malbert, no pudieron faltar los temas comprometidos. Uno de ellos ha sido el de la adicción a las drogas de algunos colaboradores como Belén Esteban o Kiko Matamoros. Ellos mismos confesaron en su día su adicción a la cocaína.

"En '¡Más que baile!' me metía antes de salir. ¡Eso es una barbaridad! Yo pesaba 35 kilos... Yo podría en ese momento decir de todo y acusar a la gente, pero quien tenía la culpa era Belén Esteban. De eso se sale, pero hay que querer", decía Belén Esteban en su día. Kiko Matamoros, por su parte, llegó a confesar que era cocainómano desde los 15 años. "No he tenido nunca un problema grave por esa adicción, pero no he dejado de consumir. No ha condicionado mi vida, pero sí de alguna manera mis relaciones", explicaba Matamoros.

David Valldeperas junto a Belén Esteban y Kiko Matamoros.

Ahora, el exdirector de 'Sálvame' ha decidido hablar sobre el tema tras ser preguntado por Malbert. "Muchos han reconocido su afición a 'esquiar'. Bueno, a meterse coca por todo lo alto o lo que quisiesen meterse, que yo no entiendo mucho. Como director, ¿cómo gestionabas eso?", preguntaba Malbert.

La respuesta de Valldeperas fue clara: "Yo creo que, si ha habido alguien que ha estado en directo 'esquiando', en el momento que ha perdido el control se le ha sacado del plató. Al menos, en los programas que yo he dirigido". De hecho, el exdirector aprovechó para recordar algunos momentos protagonizados, por ejemplo, por Belén Esteban. "Belén entraba y salía, yo creo que estaba muy controlado. Belén en su mala época podía tener una explosión y lo primero que hacía era arrancarse el micro e irse", comentaba.

Otro de los temas que ha sido imposible evitar en el podcast ha sido su relación con Paz Padilla. Como ya se sabía, el exdirector de 'Sálvame' ya no guarda relación con la presentadora. Sin embargo, Valldeperas ha explicado por primera vez cuáles fueron los motivos. "Se nos rompió el humor. Yo no tengo ningún tipo de relación con Paz Padilla ni la quiero tener. Ella dejó de pasárselo bien en el programa, empezó a tener relaciones tensas con algunos colaboradores y dejó de ilusionarse con 'Sálvame'", ha dicho.

El catalán no dudó en explicar que la gaditana, al principio, "lo disfrutaba", pero después empezó a no pasárselo bien. "Hubo un episodio tras su salida del programa, que a mí me desencantó. Ella creía que soy parte de sus enemigos y no es verdad. Yo hice algo con toda la buena intención, a ella le llegó algo no exacto y consideró que no me había portado bien con ella, hizo un acto y obviamente supo que se había equivocado. Yo pensaba que me tenía más cariño. Visto lo visto, seguramente era un cariño por interés y por tener un aliado en la dirección en un show complicado. Es la única conclusión a la que puedo llegar", explicaba Valldeperas.

