Miguel Ángel Tobías: "Con 'El camino interior' buscaba ayudar al mayor número de personas posibles"

Allá por julio de 2022, Miguel Ángel Tobías estrenó la serie documental El camino interior en Movistar Plus+. Un viaje transformador que, a lo largo de 16 episodios, recorría justo 16 etapas del Camino de Santiago, desde León a Compostela y Finisterre. Diferentes figuras procedentes de distintos ámbitos le acompañaron en esta travesía que ha demostrado ser atemporal. Lo es porque desde el pasado 7 de abril, RTVE está emitiendo un episodio semanal en La 2. “Quería que llegase al mayor número de personas posibles”, comparte el director y creativo.

Reconocido por crear formatos emblemáticos como Españoles por el mundo o Destino Europa, Tobías ha ido erigiéndose como un reconocido director y productor de producciones documentales. Suyas fueron El viajero del tiempo o La raya, ambas para el Canal Historia. Con El camino interior cumple con un trayecto que le ha llevado desde el universo de las plataformas con Movistar Plus+ a la emisión en abierto en La 2, cada domingo se emiten un episodio a las 12:00 horas y también puede disfrutarse en RTVE Play.

“Cuando comencé a desarrollar este proyecto, lo hice pensando en tener el objetivo de llegar al mayor número de personas posibles. El fin de El camino interior es de ayudar a la gente. Fue maravilloso que lo acogiese Movistar Plus+ en su momento. Pero, como pasa con otros proyectos, ha pasado ahora a estar en abierto. Para que, que se vea en TVE es un sueño hecho realidad. Es como si la serie se hubiera estado estrenando en distintos momentos”, comparte Miguel Ángel Tobías en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL.

Para Tobías el que también esté disponible la serie en RTVE Play ayuda a ese objetivo de llegar al mayor público posible, dado que “el acceso es libre y gratuito”. “Estoy contento, porque se cumple ese objetivo. Con este proyecto, quería ayudar al mayor número de personas posibles”, comparte, destacando que la recepción de los espectadores está siendo positiva. “Como ya pasó en Movistar, estamos recibiendo miles de mensajes de agradecimiento de gente que nos expresa cómo la serie les está ayudando”, explica.

Este redescubrimiento de El camino interior, dado que han pasado casi dos años desde su lanzamiento en Movistar Plus+ puede deberse a su carácter “atemporal”. “Lo es absolutamente. Cuando me planteé el proyecto, quería abordar todos esos temas que tienen que ver con el ser humano y la propia vida, que son trascendentes. Por ello, hablamos del amor, de la muerte, del duelo, de la familia, de los sueños, de los miedos, de la salud mental, de la población, de muchas cosas. Son temas que importan sea el momento que sea”, razona.

Quico Taronjí y Miguel Ángel Tobías en 'El camino interior'.

Una serie derivó en el proyecto ‘Renacer’

El camino interior se ha podido ver en otros mercados como Estados Unidos o países de Iberoamérica. De hecho, su buena acogida le permitió expandirse en el proyecto Renacer, un encuentro cuyo objetivo es ofrecer a los asistentes la oportunidad de reencontrarse con uno mismo, redescubrir su esencia, reconciliarse con su yo interior y mover sus emociones para repensar la vida y experimentar un auténtico renacimiento personal.

"‘Renacer’ es un proyecto que decidí poner en marcha por petición de los espectadores que vieron ‘El camino interior’"

“Renacer es un proyecto que decidí poner en marcha por petición de los espectadores que vieron El camino interior. Varios de ellos me pidieron un acto presencial que les permitiese desarrollar y profundizar más sobre algunos de los temas importantes que abordamos en la serie. Al final, es un taller de cuatro horas sobre reflexión y autoconocimiento que he podido tener en diferentes ciudades españolas y ahora estamos trabajando para llevarlo a Latinoamérica”, explica Tobías, recordando que se realizaba en auditorios de “entre 560.000 y 700.000 personas”.

“Ya con lo audiovisual, sentí que había logrado mi objetivo. Fue formidable ver cómo la gente en redes sociales comentaba que la serie había evitado pensamientos suicidas, combatido depresiones o ayudado a encontrar trabajo”, expresa el productor nacido en Baracaldo. “El camino interior ha ayudado a familiares de personas con enfermedades terminales. Psiquiatras y psicólogos la han recomendado”, expresa, afirmando que “nunca hubiera imaginado” que llegaría a tener un proyecto derivado como fue Renacer.

Pedro García Aguado y Miguel Ángel Tobías en 'El camino interior'.

16 personas son las que le acompañan a Tobías en El camino interior como la psicóloga Alejandra Vallejo-Nágera, el nadador David Meca, el exwaterpolista Pedro García Aguado, los periodistas Quico Taronjí y Miguel Blanco o el neuropsiquiatra José María Poveda (fallecido en 2021). La producción justo se grabó un año después del estallido de la pandemia de COVID-19, en 2021, en un momento en el que cobró mayor importancia el cuidado de la salud mental.

“De los 16, sólo conocía a 3. Pero tras la producción, logré tener 13 amigos más. No los había conocido antes de la producción. Ahora son amigos de corazón, personas con las que me encanta hablar o de hacer cosas juntos si la ocasión se presenta. Esto ha sido un regalo espectacular y maravilloso”, expresa, recordando que también le ha permitido ver tanto a él como a los 16 invitados el “darse cuenta de que” se es “más vulnerable” de lo que se piensa. “Dentro de nosotros tenemos a un guerrero, pero también a un niño que necesita atención”, expresa.

“Realmente, nunca he dejado de realizar producciones relacionadas con la salud”

Tobías está a punto de finalizar otro proyecto audiovisual, Atlántico: Navegantes del alma, un documental con el que explora la conexión humana y el autodescubrimiento mientras atraviesa a vela el océano Atlántico junto a 10 desconocidos de entre 17 y 80 años de edad. “Es un proyecto que ha surgido de querer algo tan potente como El camino interior. Es una evolución del propio concepto que tenía con la serie”, comparte.

“Mi planteamiento fue el poder hacer terapia a través de lo audiovisual”

Conocido no sólo por haber creado Españoles por el mundo o haber conducido el emblemático Noche de fiesta, Miguel Ángel Tobías ha tenido una dilatada carrera en programas relacionados con la salud y el bienestar en televisión, llegando a colaborar con el reconocido doctor Beltrán, fallecido justo este año. Aunque, en principio, reconoce que no tiene en mente volver a estos formatos, no descarta volver si le proponen algo “interesante”.

“He hecho muchos años de plató. Me costaría mucho renunciar a la libertad que tengo con el hacer proyectos que nacen del corazón. En eso, me siento un privilegiado. Siento que son etapas y cada vez me he vuelto más anárquico. Valoro mucho mi libertad. Pero, por supuesto, eso no quiere decir que nunca vaya a volver. No es algo que busque, pero si me lo proponen y veo que tiene sentido, claro que lo haría. Pero también es verdad que estoy inmersos en varios proyectos a la vez”, expone. “Soy un currante, es mi oficio”, agrega.

Miguel Ángel Tobías y Alicia Sornosa en 'El camino interior'.

Eso sí, Tobías señala que El camino interior “es también un programa de salud”, aunque enfocado en el cuidado de la salud mental. “Estuve 13 años pasando consulta y cambié de vida. Mi planteamiento fue el poder hacer terapia a través de lo audiovisual. La salud mental es el gran campo de batalla al que nos vamos a tener que enfrentar como sociedad”, expone, recalcando que es distinto “hablar de salud mental que de enfermedades mentales”.

“Sobre las enfermedades mentales, estas requieren un tratamiento concreto. Yo hablo sobre el concepto global de salud mental, que tiene que ver con que podamos hacer una vida plena y satisfactoria. Ha habido una gran revolución tecnológica, material y económica, pero por el camino hemos perdido el factor humano y el que nos conecta con la naturaleza”, argumenta.